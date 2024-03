One Piece, Inaki Godoy è pronto a interpretare Luffy 'per anni' nella serie Netflix

Mentre procedono i lavori sulla Stagione 2 di One Piece, il protagonista Inaki Godoy si è detto più che pronto alla sfida di interpretare Monkey D. Luffy per ancora parecchi anni a venire.

L'attore messicano, nel corso di un'intervista concessa a Teen Vogue, ha ammesso che sarebbe felice di non fare altro che interpretare Luffy in futuro.

Inaki Godoy vuole interpretare Luffy per ancora parecchi anni

"Potrei fare anche solo One Piece per molti anni ed essere felice, non ho bisogno di fare un milione di cose", ha rivelato Godoy. Tuttavia, la star ha confessato che c'è un ruolo che non vede l'ora di esplorare: vorrebbe avere la possibilità di calarsi nei panni di un personaggio totalmente opposto a Luffy e più simile a Marshall D. Teach.

"[Mi piacerebbe interpretare] qualcuno che è orribile e che ama essere orribile", ha dichiarato Godoy.

Il remake in live action di One Piece di Netflix è stato un successo senza precedenti alla sua uscita. Nonostante la diffidenza iniziale dei fan, la prima stagione dello show è stata accolta con entusiasmo e Netflix ha subito ordinato una seconda stagione. Ancora non c'è una finestra di uscita per la prossima stagione di One Piece, ma potrebbe essere pronta entro la fine del 2025!

ONE PIECE 2: il capo degli effetti speciali prostetici anticipa la presenza di Chopper nel live-action Netflix

Nel frattempo, Netflix ha anche annunciato l'arrivo del remake dell'anime One Piece, giusto per entusiasmare ulteriormente l'immensa fanbase di questo franchise.