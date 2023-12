One Piece: il remake dell'anime accende il dibattito in seguito alla reazione di un animatore

Qualche settimana la notizia dell'arrivo di un remake dell'anime One Piece è stata accolta con entusiasmo dai fan, ma ad accendere di nuovo i riflettori sulla questione è la reazione di uno degli animatori che ha espresso pubblicamente il proprio disappunto.

Tutto è iniziato al Jump Festa 2024 all'inizio di questo mese quando Shueisha ha annunciato The One Piece, anime nuovo di zecca che racconterà tutta la storia dall'inizio. WIT Studios supervisionerà il remake mentre Toei Animation porterà avanti il ​​lavoro con l'anime originale. Ma a stupire i fan è la reazione di un animatore di One Piece noto come tatman35, che ha scritto:

"Come sarà il nuovo remake dell'anime attualmente in onda? Mi dispiace un po' che il valore dell'animazione raggiunto fino ad ora possa diminuire".

La reazione ha acceso la discussione tra i fan. In uno dei commenti si legge: "C'è una ragione importante per cui non dovrebbe seguire l'opera originale, penso che questo riduca la tua frustrazione. Per coloro che la pensano come me, un remake è una gran cosa."

Remake sì o no?

Toei Animation sta lavorando a One Piece da lungo tempo e l'arrivo della serie Netflix live-action ha ridato nuova linfa vitale alla saga attirando nuovi fan che bramano per conoscere tutta la storia dall'inizio. Ecco la sinossi di One Piece:

"Da bambino, Monkey D. Rufy è stato ispirato a diventare un pirata ascoltando i racconti del bucaniere Shanks dai capelli rossi. Ma la vita di Rufy è cambiata quando ha accidentalmente mangiato il frutto del diavolo Gum-Gum e ha acquisito il potere di allungarsi come la gomma... a costo di non poter più nuotare! Anni dopo, dopo aver giurato di diventare il re dei pirati, Rufy parte per la sua avventura... un ragazzo solo su una barca a remi, alla ricerca del leggendario One Piece, considerato il tesoro più grande del mondo..."