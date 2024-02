One Piece 2: quando inizieranno le riprese? Ecco gli aggiornamenti

la star di One Piece, Taz Skylar, ha finalmente condiviso un nuovo aggiornamento riguardante lo stato attuale della seconda stagione della serie fantasy di successo di Netflix. Durante una recente intervista con Digital Spy, Skylar ha confermato che il team creativo ha già in mente delle "date generali" per il potenziale inizio delle riprese della seconda stagione, anticipando che il cast e la troupe torneranno presto sul set dello show in Sud Africa.

One Piece: una scena delle serie TV

"So che ci stanno lavorando", ha detto. "So che abbiamo date generali su quando torneremo in Sud Africa, e non manca molto tempo. Adoro il modo in cui lo stanno adattando, adoro quello che stanno facendo con ciascuno dei nostri personaggi.

Skylar ha proseguito: "Noi tutti, come cast, come squadra, come troupe, siamo così entusiasti di tornare insieme perché la prima volta è stata un'esperienza davvero fantastica e abbiamo stretto tante grandi amicizie. E amiamo il Sud Africa, quindi non vediamo l'ora di tornarci quest'anno e, si spera, di far bene".

Che cosa aspettarsi dalla seconda stagione di One Piece?

One Piece 2 dovrebbe adattare la saga di Arabasta che vedrà Rufy, Nami, Zoro, Sanji e Usopp entrare finalmente nelle insidiose acque della Rotta Maggiore. Si prevede che molti nuovi personaggi appaiano nella nuova stagione, inclusi i preferiti dai fan Tony Tony Chopper, la dottoressa Kureha, Capitan Smoker, la Principessa Vivi, Nico Robin, Portgas D. Ace, Crocodile, Bon Clay e altri. Al momento, Netflix non ha ancora fatto alcun annuncio sul casting per la seconda stagione, ma il premio Oscar Jamie Lee Curtis aveva precedentemente espresso il suo interesse a interpretare la dottoressa Kureha.

One Piece è scritta e prodotta da Steven Maeda e Matt Owens, Maeda funge anche da showrunner per la serie Netflix.