ONE PIECE, la grande era della pirateria prende vita nel nuovo spot del live-action Netflix

La prima stagione del live-action di ONE PIECE è finalmente approdato su Netflix, ma se non avete ancora premuto sul tasto play, potete averne un assaggio in questo nuovo spot promozionale.

I pirati sono arrivati

One Piece: una scena delle serie TV

I pirati sono tra noi, ormai, e stanno portando avanti la grande era della pirateria inaugurata da Gold Roger.

Il mondo di ONE PIECE, nel quale imperversa la battaglia tra pirati e marine, prende vita su Netflix grazie all'adattamento live-action dell'opera di Eiichiro Oda, che dopo un lungo periodo di sviluppo è riuscito ad approdare nelle case di tutti gli abbonati.

Il live-action di ONE PIECE

Composto per ora da una prima stagione di 8 episodi, il live-action Netflix di ONE PIECE ripercorre le avventure dei Mugiwara nella Saga del Mare Orientale, il primo arco narrativo del manga.

Come recita la sinossi ufficiale: "ONE PIECE è una leggendaria avventura di mare come nessun'altra. Monkey D. Luffy è un giovane avventuriero che ha sempre sognato una vita di libertà. Luffy parte dal suo piccolo villaggio per affrontare un pericoloso viaggio alla ricerca di un leggendario tesoro, il ONE PIECE, per diventare il Re dei Pirati. Ma, per trovare il bottino, Luffy dovrà riunire l'equipaggio che ha sempre desiderato e trovare una nave su cui salpare, perlustrando ogni centimetro dei vasti mari, scampando ai Marines, e superando in astuzia pericolosi rivali ad ogni occasione".