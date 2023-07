One Piece: l’iconico cappello di paglia di Monkey D. Luffy è su Amazon a un prezzo imperdibile

Il cappello di paglia più famoso di sempre è disponibile su Amazon a un prezzo interessante; se fan di One Piece non potete lasciarvelo scappare dalle mani.

Il famosissimo cappello di paglia, simbolo della sua ciurma e dello stesso Money D. Luffy di One Piece, è su Amazon a un prezzo eccellente. Sul sito potete trovarlo, attualmente parlando, a 12,99€. Se interessati, passate dal box qui sotto.

Entrando più nel dettaglio, stiamo parlando di una fedelissima riproduzione del cappello di paglia indossato da Luffy in One Piece (sia nell'anime che nel manga), simbolo incontrastato della sua stessa avventura, e in seguito ciurma. Realizzato in paglia di grano naturale o paglia di carta, il cappello in questione si pone come leggero e traspirante, e non arriva a infastidire in seguito a un uso prolungato.

ONE PIECE, Iñaki Godoy sul live-action Netflix: "Voglio che anche i vostri nonni conoscano questa storia"

Ispirato al mondo di One Piece, nonché uno dei suoi simboli principali, questo cappello di paglia misura circa 31 cm circa, ed è perfetto sia per realizzare cosplay a tema, che come oggetto da collezione e arredo.