ONE PIECE si prepara per l'Anime EXPO? Il nuovo poster promozionale del live-action Netflix

Il live-action di ONE PIECE approderà presto su Netflix, ma prima sembra che farà tappa all'Anime EXPO 2023, come anticiperebbe anche questo nuovo poster promozionale.

Abbiamo finalmente una data di debutto per il live-action di ONE PIECE, che arriverà il 31 agosto su Netflix. Prima, però, sembra che ci sia qualcosa che bolle in pentola per l'Anime EXPO 2023, come parrebbe anticipare un tweet di Netflix Anime che riporta anche un nuovissimo poster promozionale della serie.

Issate le vele e impostate il vostro logpose per Los Angeles, perché lì potrebbero essere avvistati i Mugiwara nelle prossime ore.

Come segnala anche uno degli account ufficiali di Netflix, infatti, alla West Hall B del LA Convention Center il pomeriggio del 1 luglio dovrebbe essere il momento di ONE PIECE.

Un nuovo billboard promozionale suggerirebbe infatti la presenza, in una qualche capacità (non ci è dato sapere quale) dell'attesissimo adattamento seriale dell'opera di Eiichiro Oda, che dovrebbe quindi aggiungersi ai tanti eventi e alle iniziative a tema organizzate da Toei Animation, come si leggeva sul sito stesso della kermesse.

ONE PIECE, i Mugiwara all'arrembaggio nelle foto dal live-action Netflix; la reazione del cast al trailer

"È ufficiale: Toei Animation ha rivelato i suoi piani per una grande 'ONE PIECE Celebration' come evento principale nel proprio programma dell'Anime Expo'" troviamo scritto in un articolo dello scorso maggio che pubblicizza la trasmissione in anteprima del 1000 episodio doppiato dell'anime di ONE PIECE, nonché numerosi altri imperdibili appuntamenti come una sessione d'autografi con i doppiatori americani dell'anime, un Q&A con gli animatori giapponesi di ONE PIECE e persino delle statue raffiguranti Luffy e Shanks.

Resta da vedere quanto spazio sarà effettivamente dedicato al live-action Netflix, di cui abbiamo da poco avuto un piccolo assaggio (se non lo avete ancora visto, qui trovate il primo trailer del live-action Netflix di ONE PIECE) ma vi terremo aggiornati.