Fan delusi ricreano l'anime da loro stessi: il caso di The Beginning After The End

Delusi dall'adattamento anime di The Beginning After The End, alcuni fan hanno deciso di animare da soli una scena iconica, ottenendo in un'ora un risultato sorprendente e nettamente superiore.

Non è raro che un anime non renda giustizia al materiale da cui è tratto, ma nel caso di The Beginning After The End la frustrazione ha toccato livelli tali da spingere i fan all'autoproduzione.

La delusione di The Beginning After The End e l'abilità dei fan

L'anime, tratto dal popolare manhwa scritto da TurtleMe, è stato accolto con freddezza per la qualità dell'animazione, giudicata piatta e priva di energia: "una sequenza di diapositive travestita da serie animata", lamentano molti. Episodio dopo episodio, il pubblico si è spaccato tra chi spera in un miglioramento futuro e chi ha già abbandonato ogni aspettativa. Lo stesso autore, TurtleMe, aveva scelto personalmente uno studio minore per mantenere un certo controllo creativo, ma il risultato ha sollevato un'ondata di delusione: "Comprendiamo le sue motivazioni", hanno commentato alcuni lettori di lungo corso, "ma dopo anni di attesa, TBATE meritava ben altro".

A dimostrare quanto si potesse fare di meglio è stato un utente di TikTok, @mrnavvy, che ha deciso di animare da sé una delle scene più emblematiche: quella in cui Arthur, dopo aver compreso a fondo il sistema magico del nuovo mondo in cui è finito, sprigiona finalmente il suo potere, con conseguenze devastanti per la capanna in cui viveva con la famiglia. Il risultato, realizzato in appena un'ora, è impressionante. Pur trattandosi di una breve clip realizzata a partire da una tavola statica del manhwa, il lavoro riesce a catturare meglio lo spirito del momento rispetto all'intera serie ufficiale, mescolando coerenza grafica e movimento in modo più efficace del CGI impiegato dallo studio originale.

Se titoli come Solo Leveling hanno dimostrato quanto un'ottima animazione possa far brillare una storia, The Beginning After The End sembra ora vivere grazie alla dedizione della sua community: una lezione, forse, per il mondo dell'animazione mainstream.