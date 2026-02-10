One Piece 2: il trailer mostra per la prima volta la Baroque Works (quasi) al completo

Netflix ha diffuso il trailer ufficiale di One Piece: Verso la Rotta Maggiore, seconda stagione della serie tv live action tratta dal manga omonimo di Eiichirō Oda, in arrivo il 10 marzo.

Il nuovo trailer mostra per la prima volta la maggior parte dei membri della Baroque Works, una delle organizzazioni criminali che i Mugiwara si troveranno a fronteggiare, anche se Crocodile non è ancora apparso.

Il trailer italiano di One Piece 2

Il trailer conferma il passaggio dei Pirati di Cappello di Paglia verso la Rotta Maggiore, uno snodo fondamentale e cruciale della storia che segna l'inizio di una fase molto più pericolosa e imprevedibile dell'avventura della ciurma di Monkey D. Luffy.

Il video alterna momenti di azione a sequenze più intime, suggerendo un equilibrio diverso rispetto alla prima stagione: se il primo ciclo di episodi si è concentrato sull'introduzione al mondo di One Piece, questa seconda stagione si concentra sulle conseguenze delle scelte dei personaggi. La percezione è quella di un viaggio che si preannuncia emotivo e carico di tensione.

Nico Robin, Chopper, Kureha e gli altri personaggi finalmente in live-action

Katey Sagal nei panni della dottoressa Kureha, mentore di Chopper

Il trailer mostra i membri della Baroque Works di Crocodile, e si intravede, seppur di spalle, per la prima volta la dottoressa Kureha, figura iconica dell'universo di One Piece. La sua presenza conferma l'adattamento di archi narrativi molto amati del manga, segnando un deciso passo avanti nell'espansione del mondo live action e soprattutto una certa fedeltà con il materiale di partenza.

Il trailer anticipa una lista di grandi novità: i Frutti del Diavolo, creature mai viste prima e una razza di giganti che promette di alzare ulteriormente la posta in gioco. La seconda stagione di One Piece abbraccerà maggiormente la componente fantastica dell'opera originale di Oda, rendendo la narrazione più audace rispetto alla prima stagione.

La data di uscita di One Piece 2 su Netflix

I protagonisti di One Piece

La seconda stagione di One Piece debutterà in esclusiva su Netflix il 10 marzo, data confermata con il trailer, confermando l'importanza della serie all'interno del catalogo internazionale di Netflix.

Il ritorno avviene a distanza di tre anni dalla prima stagione, che aveva ottenuto risultati straordinari a livello globale. L'annuncio rafforza l'idea di una produzione ormai consolidata: il progetto prenderà ancora più forza con questo nuovo ciclo di episodi, anche alla luce del già avvenuto rinnovo per una terza stagione.

Perché questo trailer è importante

Mackenyu in una scena di One Piece

Il nuovo trailer di One Piece rappresenta un punto di svolta per la serie live action, e dopo le titubanze della prima stagione sulla possibilità di realizzare un adattamento adeguato al manga, la seconda sembra voler dimostrare che la serie può crescere, approfondirsi e osare un po' di più.

Rispetto al passato potrebbe essere lasciato spazio ai conflitti interiori dei personaggi e al peso delle loro relazioni. L'azione resta centrale, ma è incorniciata da un contesto emotivo più marcato, in linea con l'evoluzione della storia originale: Luffy e la sua ciurma si stanno avvicinando al cuore del loro viaggio.

Nella lettera diffusa insieme al trailer, il creatore di One Piece Eiichiro Oda ha sottolineato come la seconda stagione infranga deliberatamente le regole stabilite nella prima. Il passaggio alla Rotta Maggiore è una sorta di cambio totale di prospettiva, dove nulla è più garantito e ogni incontro può trasformarsi in una minaccia.

Un punto di vista che trova riscontro nel trailer, che lascia intravedere una stagione più matura, soprattutto dal punto di vita tematico. Il senso di meraviglia è affiancato da una tensione costante e da un'emotività più profonda, elementi che avvicinano sempre di più il live action allo spirito del manga e dell'anime.