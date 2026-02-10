One Piece 2: Netflix annuncia il tour mondiale per i fan con tappa anche in Italia

Netflix ha approfittato del lancio del nuovo atteso trailer di One Piece 2, seconda stagione della serie live action ispirata al celebre manga di Eiichirō Oda, per annunciare un evento che piacerà ai milioni di fan sparsi per il globo.

La serie arriverà in esclusiva sulla piattaforma streaming il 10 marzo ma prima di quella data la piattaforma ha già organizzato un tour mondiale di eventi dedicati ai fan, pensato per accogliere il pubblico verso il debutto dei nuovi episodi.

Le tappe del tour mondiale di One Piece

Sono 13 gli appuntamenti internazionali previsti tra febbraio e marzo, con tappe in America, Europa, Asia e Africa. Tra le città coinvolte figura anche Milano, che ospiterà un evento speciale per il pubblico italiano dal 6 all'8 marzo.

Gli eventi si svolgeranno nelle seguenti città e nelle seguenti date:

23 febbraio - Città del Messico (Messico)

26 febbraio - Los Angeles (USA)

27 febbraio - 1 marzo - Bruxelles (Belgio)

28 febbraio - 1 marzo - Parigi (Francia)

4-8 marzo - Kuala Lumpur (Malesia)

5 marzo - Tokyo (Giappone)

5-15 marzo - Jakarta (Indonesia)

6-8 marzo - Milano (Italia)

8 marzo - Città del Capo (Sudafrica)

13-15 marzo - Taguig (Filippine)

8-15 marzo - Bangkok (Thailandia)

14 marzo - Kaohsiung (Taiwan)

Marzo (data da comunicare) - Rio de Janeiro (Brasile)

Gli eventi internazionali organizzati in occasione dell'uscita della seconda stagione permetteranno ai fan di immergersi in un'esperienza ispirata a Rotta Maggiore, leggendario tratto di mare che farà da sfondo alla nuova stagione, salpando simbolicamente insieme ai Pirati di Cappello di Paglia.

La trama e il cast della seconda stagione di One Piece

La sinossi ufficiale di One Piece 2 anticipa che Luffy e la sua ciurma affronteranno nemici più pericolosi che mai e missioni sempre più rischiose, esplorando isole bizzarre e trovandosi davanti un mondo imprevedibile mentre proseguono la ricerca del leggendario tesoro ONE PIECE.

La serie live action è tratta dal manga più venduto di sempre in Giappone, con oltre 500 milioni di copie distribuite nel mondo. Dopo il clamoroso successo del 2023, la serie è già stata rinnovata per una terza stagione. Come già anticipato, le vele verranno spiegate verso la Rotta Maggiore nella prima parte di marzo.

Il cast della serie è composto da Iñaki Godoy, Emily Rudd, Mackenyu, Jacob Romero Gibson, Taz Skylar, Vincent Regan, Jeff Ward e Morgan Davies. La prima stagione di One Piece è stata distribuita sulla piattaforma streaming di Netflix nel 2023, riscuotendo un grande successo anche dai fan celebre manga dalla quale è tratta.