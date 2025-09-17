One Piece 2, il nuovo teaser svela quando arriverà su Netflix la seconda stagione

Netflix ha acceso l'entusiasmo dei fan di One Piece diffondendo in streaming una nuova anteprima della seconda stagione. La serie live-action, tratta dal celebre manga di Eiichiro Oda, si è rivelata una delle sorprese più apprezzate del 2023, convincendo pubblico e critica grazie alla sua fedeltà al materiale originale e a un cast affiatato.

Nel filmato è lo stesso cast della serie ad anticipare che la ciurma della Cappello di Paglia si sta dirigendo verso la Rotta Maggiore e che la storia in questa seconda stagione sarà ancora più grande e migliore della precedente. All'interno, possiamo dare anche una prima occhiata alle sequenze dei nuovi episodi mentre vengono girate.

Il teaser si conclude con la conferma che la seconda stagione di One Piece arriverà in streaming su Netflix nel 2026, senza tuttavia specificare una precisa data d'uscita. Non ci rimane che attendere nuovi aggiornamenti.

Tutto quello che sappiamo sulla Stagione 2 di One Piece

La storia riprenderà dalle vicende successive alla rotta finale della prima stagione e toccherà alcuni archi narrativi iconici della saga, tra cui Drum Island, dove farà il suo debutto proprio Chopper.

Trattandosi di un personaggio realizzato in CGI, la sua resa visiva rappresenterà una sfida importante per il team creativo della serie. Nel corso dei nuovi episodi, i protagonisti visiteranno anche altre location ben note ai fan del manga e dell'anime, come Loguetown, Whiskey Peak, Little Garden, e molte altre.

Oltre a Chopper, la seconda stagione introdurrà diverse figure chiave della saga: Nico Robin, Crocodile, Wapol, Mr. 3 e Dr. Kureha, solo per citarne alcuni. La produzione, supervisionata ancora una volta dallo stesso Eiichiro Oda, punta a mantenere il bilanciamento tra rispetto del materiale originale e accessibilità per un pubblico più ampio.

One Piece: Luffy e la sua ciurma a Loguetown in un'immagine della seconda stagione

One Piece, Netflix sta già pensando alla Stagione 3

Mentre la seconda stagione è in dirittura d'arrivo, Netflix è già al lavoro sul futuro di una delle sue serie di punta. Nonostante Matt Owens, showrunner e produttore esecutivo delle prime due stagioni, abbia annunciato l'abbandono del progetto per motivi personali, la piattaforma streaming non ha certo intenzione di lasciarsi sfuggire uno dei progetti più ambiziosi della sua storia.

Durante il One Piece Day 2025, proprio attraverso un trailer pubblicato durante l'evento, è stato svelato che One Piece 3 è "pronta a salpare". La produzione, salvo imprevisti, inizierà a Città del Capo, dove sono stati ricostruiti alcuni set dell'opera, entro la fine del 2025.