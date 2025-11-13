One Piece 2, nella nuova clip di Netflix l'arrivo a Loguetown di uno dei personaggi più attesi della stagione

La seconda stagione di One Piece firmata da Netflix continua a mostrarsi a piccoli frammenti: l'ultimo video diffuso dalla piattaforma introduce finalmente Smoker, figura iconica dell'East Blue, pronto a incrociare il percorso di Luffy. Il personaggio, interpretato da Callum Kerr, segnerà l'inizio dell'arco di Loguetown.

L'ingresso di Smoker

Pur essendo ancora a mesi dal debutto ufficiale - fissato per il 10 marzo - One Piece stagione 2 sta alimentando con costanza la curiosità degli spettatori. Dopo poster, scorci di nuovi scenari e immagini di personaggi attesissimi, Netflix ha rilasciato un clip interamente dedicato all'esordio di Captain Smoker, il Marine di Loguetown destinato a diventare uno dei primi veri rivali di Luffy.

Nel video, Smoker appare concentrato sulla sua moto anfibia, un veicolo alimentato direttamente dai suoi poteri da Frutto del Diavolo, un dettaglio che i fan del manga di Eiichiro Oda conoscono bene. L'ufficiale può infatti trasformare il proprio corpo in fumo, mantenendo solide solo le parti che gli occorrono: un'abilità scenografica e complessa da tradurre in live-action. La clip lo mostra impartire ordini con tono fermo ai suoi sottoposti, sottolineando il contrasto con la leggerezza istintiva di Iñaki Godoy nei panni di Luffy.

Questa scena dovrebbe collocarsi all'inizio della stagione, durante l'arco di Loguetown, l'ultima tappa dei Pirati di Cappello di Paglia prima dell'ingresso nella Grand Line. È proprio in questa città che Smoker intercetta Luffy per la prima volta, dando il via a un inseguimento destinato a modificare il percorso del personaggio lungo diverse stagioni.

Cosa aspettarsi da One Piece stagione 2

Il live-action di One Piece ha dimostrato nella prima stagione una capacità sorprendente di adattare la fantasia di Oda senza perdere equilibrio tra spettacolo, comicità e tono avventuroso. L'arrivo di Smoker rappresenta un nuovo banco di prova: tra poteri complessi, veicoli poco convenzionali e un carattere molto più rigido rispetto ai protagonisti, il personaggio richiede un'elevata cura tecnica e interpretativa.

One Piece: un poster della seconda stagione

Il breve dialogo affidato a Callum Kerr nel clip restituisce già la natura inflessibile di Smoker, mentre la produzione - fra scenografie imponenti e CGI più ambiziosa - sembra puntare ad ampliare non solo l'azione, ma anche la profondità stilistica del racconto. Le due stagioni successive adatteranno l'intera nuova saga del manga, un arco vastissimo che giustifica la scelta di dividere gli eventi in più capitoli.

Il ritorno a Loguetown chiude ufficialmente il cerchio dell'East Blue e prepara lo scatto verso la Grand Line, dove l'estetica e lo storytelling dovranno necessariamente elevarsi. La speranza dei fan è che la produzione mantenga la qualità già mostrata, permettendo a personaggi come Smoker di esplorare il proprio ruolo senza essere inghiottiti dal ritmo serrato dell'espansione narrativa.