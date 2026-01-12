One Piece 2, Netflix svela il teaser: arrivano i villain di Baroque Works verso la Rotta Maggiore

Si accendono i riflettori sui nuovi antagonisti della serie live action One Piece. Netflix ha diffuso il trailer di ONE PIECE: Verso la Rotta Maggiore, proponendo ai fan un primo sguardo ai membri di Baroque Works, spietata organizzazione segreta che incrocerà la rotta di Monkey D. Luffy.

La seconda stagione della serie debutterà sulla piattaforma streaming il prossimo 10 marzo, e accanto ai volti già noti dello show che i fan hanno conosciuto nel corso della prima stagione, la serie propone alcune new entry.

Le novità della seconda stagione di One Piece

Nella seconda stagione di One Piece tornano Iñaki Godoy, Mackenyu, Taz Skylar, Emily Rudd e Jacob Romero ma il cast si amplia con gli interpreti dei villain di Baroque Works.

Charithra Chandran vestirà i panni di Miss Wednesday, Lera Abova sarà Miss All-Sunday, David Dastmalchian interpreterà Mr. 3, Camrus Johnson Mr. 5, Jazzara Jaslyn sarà Miss Valentine, Daniel Lasker sarà Mr. 9 e Sophia Anne Caruso interpreterà Miss Goldenweek.

La trama di Verso la Rotta Maggiore

La nuova stagione rilancia l'avventura dei Pirati di Cappello di Paglia, pronti a spingersi verso la misteriosa Rotta Maggiore, un tratto di mare leggendario dove meraviglia e pericolo convivono. Nel loro viaggio alla ricerca del tesoro più ambito al mondo, Luffy e compagni esploreranno isole fuori dal comune e dovranno affrontare nemici più letali che mai, mettendo alla prova alleanze, coraggio e determinazione.

Dopo il debutto nel 2023, l'attesa serie live action One Piece, pronta a tornare tra due mesi sul piccolo schermo, si è imposta come un fenomeno globale: è rimasta per otto settimane nella Top 10 mondiale, ha conquistato il primo posto in più di 75 Paesi nel mondo ed è diventata la prima produzione Netflix in assoluto in lingua inglese a esordire in vetta alla classifica in Giappone, un evento molto raro per una produzione a metà tra il Giappone e gli Stati Uniti.