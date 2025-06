One Piece 2: Netflix svela chi interpreterà Chopper in un tenerissimo video mostrato al TUDUM

Il tanto atteso debutto di Chopper in One Piece 2, seconda stagione della serie live action, è stato svelato da Netflix nel cordso del TUDUM con un tenero video. Durante l'evento live, infatti, è stato annunciato che sarà Mikaela Hoover a dare la voce, nella versione in lingua inglese, a uno dei personaggi preferiti dal pubblico dell'intera opera. E l'attrice americana si occuperà anche della facial capture del medico dei Mugiwara.

Tempo fa era stato lo stesso Eiichiro Oda a stuzzicare la curiosità dei fan rispetto alla realizzazione di Chopper. Impossibile, infatti, prescindere dal personaggio nella seconda stagione del live action, considerando che uno dei principali archi narrativi che il prossimo ciclo di episodi adatterà sarà proprio quello dell'Isola di Drum, in cui la piccola renna dal naso blu è stata arruolata.

One Piece 2 non arriverà prima del previsto su Netflix

Netflix ha recentemente stuzzicato l'interesse dei fan con un breve teaser che lascia intravedere l'arrivo di Tony Tony Chopper nella seconda stagione della serie live-action di One Piece. Il video si conclude con l'immagine di impronte di zoccoli animate, suggerendo l'imminente introduzione del medico renna dei Pirati di Cappello di Paglia.

La seconda stagione promette di esplorare le amate saghe di Loguetown e Drum Island, introducendo personaggi chiave come Smoker, Tashigi, Crocodile e la dottoressa Kureha, interpretata da Katey Sagal. Il cast principale vede il ritorno di Iñaki Godoy nel ruolo di Monkey D. Luffy, affiancato da Mackenyu (Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero (Usopp) e Taz Skylar (Sanji).

La produzione della seconda stagione si è conclusa a febbraio 2025, e la serie è attualmente in fase di post-produzione. Sebbene non sia stata annunciata una data di uscita ufficiale, è previsto che la nuova stagione venga rilasciata nel 2026.

I fan speravano in rivelazioni significative che includano non solo il debutto di Chopper, ma anche approfondimenti sulla trama e sui nuovi personaggi. L'evento, che prometteva di essere un momento cruciale per tutti gli appassionati della serie, in realtà ha però rivelato ben poco, eccezion fatta per Chopper.