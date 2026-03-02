One Piece 2: nel final trailer nuovi pericoli mortali per i protagonisti

Il 10 marzo arriverà sugli schermi di Netflix la stagione 2 di One Piece, la serie live-action ispirata al manga di Eiichiro Oda. Nell'attesa i fan possono ora vedere il final trailer del nuovo capitolo della storia di Luffy e della sua ciurma, video che regala qualche anticipazione sulle avventure vissute dai protagonisti.

Cosa mostra il final trailer di One Piece 2

Nel trailer della seconda stagione 2 si vedono Monkey e i suoi amici mentre proseguono il loro viaggio andando alla ricerca del tesoro. Le loro avventure, tuttavia, saranno ostacolate da incontri con nemici, assassini e creature di vario genere.

Nel video promozionale di One Piece si può vedere anche il simpatico Chopper, personaggio che gli spettatori potranno poi incontrare nuovamente nella terza stagione, le cui riprese sono già in corso.

Ecco il final trailer:

Cosa racconterà la seconda stagione

Nelle puntate inedite della serie, Luffy e i pirati di Cappello di Paglia salpano alla volta della straordinaria Rotta Maggiore, un leggendario tratto di mare dove pericolo e meraviglie sbucano da ogni angolo. Mentre viaggiano attraverso questo mondo imprevedibile alla ricerca del tesoro più grande del pianeta, incontreranno isole bizzarre e una schiera di nuovi formidabili nemici.

L'adattamento live action di Netflix di ONE PIECE è tratto dalla serie manga più venduta della storia del Giappone, scritta da Eiichiro Oda in oltre cento volumi e con cinquecento milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Il franchise è riuscito negli anni a conquistare fanb di tutte le generazioni in tutto il mondo. Al suo debutto nel 2023 la serie live action di Netflix è diventata un fenomeno globale, con una permanenza di otto settimane nella Top 10 mondiale, raggiungendo il primo posto in oltre 75 paesi ed entrando nella storia come la prima serie Netflix in lingua inglese a debuttare al primo posto in Giappone. La serie ha ottenuto quasi 100 milioni di visualizzazioni ed è una delle serie Netflix più scaricate di tutti i tempi.