One Piece 2: il montatore della serie svela come sono stati realizzati i cameo a sorpresa

Eric Litman, che ha lavorato allo show live-action targato Netflix, ha raccontato come sono state sviluppate alcune sorprese per i fan.

La stagione 2 di One Piece è arrivata su Netflix e negli episodi c'è stato modo di introdurre anche dei personaggi a sorpresa che i fan dell'opera originale non si attendevano così presto.

Uno dei montatori dello show, Eric Litman, ha ora spiegato come si è lavorato sui cameo, in particolare nel secondo episodio inedito.

La notizia contiene degli spoiler , non proseguite nella lettura se non volete anticipazioni!

L'arrivo a sorpresa di alcuni personaggi amati dai fan

Nella seconda stagione di One Piece (di cui potete leggere la nostra recensione) sono stati mostrati per la prima volta personaggi come Sabo, Brook, Bartolomeo e Yorki, che Eiichiro Oda aveva fatto debuttare più avanti nella storia di Luffy e della sua ciurma.

Litman, intervistato da ScreenRant, ha ora spiegato l'importanza di quei momenti: "L'episodio due avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. Tra tutta l'azione che abbiamo avuto, gli easter egg nascosti, abbiamo incontrato Brook! Quella sarà una grande rivelazione e i fan la ameranno. Luffy che canta Binks' Brew, un altro momento tra i preferiti dai fan! Stavamo costantemente pensando a queste cose e all'effetto che avrebbero avuto sui fan e sulla storia".

One Piece: una foto della serie live action

Il montatore ha poi sottolineato che integrare i personaggi nella storia ha richiesto un vero e proprio lavoro di squadra: "Abbiamo molti easter egg interessanti e sviluppi di personaggi che nel manga avvengono molto dopo. I nostri produttori, autori e il regista sono riusciti a incorporarli negli script, nella storia, molto prima, rendendo tutto fuso insieme in modo coeso".

Il legame tra il manga e la serie live-action

Il destino di personaggi come Yorki, Brook e Sabo verrà svelato in futuro nello show, e il filmmaker ha spiegato che gli autori e i produttori cercano anche di divertirsi un po' nell'usare il materiale che tra le pagine è in un momento successivo rispetto a quello che si attendono i fan: "Il modo in cui ci riescono è interessante, fatto realmente bene e un modo nuovo per raccontare gla storia".

Litman ha tuttavia voluto ricordare che si cerca di adattare il materiale originale nel modo più rispettoso possibile, realizzando visivamente molte citazioni del manga: "Guardiamo a quelle scene e sono sicuro che la produzione ha quelle immagini in mente durante le riprese, e poi torniamo al lavoro e pensiamo a inquadrature aggiuntive di cui abbiamo bisogno mentre lavoriamo con i montatori precedenti e i responsabili degli effetti speciali, usiamo le pagine del manga come riferimento, per rendere omaggio a quello che aveva ideato Oda".

I fan, per ora, sembrano aver apprezzato il lavoro compiuto dal team dello show e non resta che attendere per scoprire se anche la seconda stagione replicherà il successo di visualizzazioni ottenuto con gli episodi precedenti!