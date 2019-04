Once Upon a Time in Hollywood: svelato il ruolo di Luke Perry!

In Once Upon a Time in Hollywood di Quentin Tarantino comparirà per l'ultima volta su grande schermo Luke Perry: ecco quale sarà il suo ruolo!

Il misterioso ruolo di Luke Perry nell'atteso Once Upon a Time in Hollywood di Quentin Tarantino è stato ufficialmente rivelato.

L'attore, che è venuto a mancare a marzo dopo aver sofferto un violentissimo ictus, apparirà nel nuovo film del regista 'pulp' con Brad Pitt e Leonardo DiCaprio. I produttori David Heyman e Shannon McIntosh hanno svelato a Entertainment Weekly Perry che il personaggio di Luke Perry si chiama Scott Lancer ed è un attore che avrà un ruolo in uno degli show in cui partecipa il Rick Dalton di DiCaprio:

"Luke porta in scena un personaggio vivace e carismatico, che mette il cuore in tutto ciò che fa. Penso che per i fan di Luke sarà una vera gioia vederlo, si è guadagnato la parte, se l'è meritata e l'ha fatta sua, siamo contenti che fosse un suo enorme desiderio quello di lavorare con Quentin. La sua performance è incredibile e sarà ricordato all'uscita del film, e la sua famiglia potrà celebrare questa performance con tutti noi."

McIntosh ha rivelato che il personaggio è un omaggio alla serie CBS Lancer, che è andata in onda dal 1968 al 1970, in cui l'attore Wayne Maunder interpretava proprio uno Scott Lancer.

C'era una volta a Hollywood: un'immagine del teaser trailer

C'era una volta a Hollywood racconta la storia dell'attore esordiente Rick Dalton e della sua controfigura Cliff Booth che, dopo aver raggiunto il successo grazie ad uno show televisivo molto seguito, tenteranno la svolta sul grande schermo. La carriera di Dalton e Booth nella hippy Hollywood degli anni sessanta si intreccerà con gli eventi che portarono all'omicidio della famosa attrice Sharon Tate da parte dei seguaci di Charles Manson, creando così un interessante miscuglio di realtà e finzione in quello che da mesi si preannuncia come uno dei progetti più ambiziosi di Quentin Tarantino.

Il cast ricchissimo di quello che è indubbiamente uno dei film più attesi del 2019 vanta nomi quali vanta nomi quali Dakota Fanning, Al Pacino, Kurt Russell, Timothy Olyphant e Tim Roth. Alcuni di loro saranno impegnati nell'interpretazioni di celebrità del periodo, come ad esempio Damian Lewis che impersonerà Steve McQueen oppure la straordinaria Margot Robbie che per Quentin Tarantino vesiterà i panni di Sharon Tate. Protagonisti della pellicola saranno invece Brad Pitt nel ruolo di Cliff Booth e Leonardo DiCaprio in quello di Rick Dalton, mentre ad interpretare Charles Manson è stato scelto dal regista il meno conosciuto Damon Herriman.