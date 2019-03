Once Upon a Time in Hollywood: a Cannes 2019 la première del film?

Once Upon a Time in Hollywood, il nuovo film diretto da Quentin Tarantino, sembra destinato a essere presentato in anteprima al Festival di Cannes.

Le indiscrezioni, già diffuse negli ultimi mesi, stanno diventando sempre più concrete e ora The Hollywood Reporter ha rivelato che sarebbe stata scelta anche la data della proiezione: il 21 maggio, ovvero 25 anni dopo l'anteprima sulla Croisette di Pulp Fiction.

Quentin Tarantino dovrebbe quindi arrivare all'evento cinematografico francese insieme al suo cast stellare composto da Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie, nonostante la Sony abbia negato che sia già stata presa una decisione o si sia trovato l'accordo con il Festival. Nell'attesa di ulteriori conferme i fan potranno vedere tra qualche giorno il trailer ufficiale di C'era una volta a Hollywood, lungometraggio in arrivo nelle sale italiane a settembre.

Gli eventi portati sul grande schermo, ambientati nel 1969, permetteranno di dare spazio ai terribili crimini compiuti dalla setta di Charles Manson di cui sarà vittima la diva Sharon Tate, moglie di Roman Polanski, interpretata da Margot Robbie, trucidata insieme ad alcuni suoi amici tra le mura della sua villa a Bel Air. Una vicenda di cronaca su cui si innesta l'ansia di rivalsa di Dalton. Da queste premesse è ovvio che C'era una volta a Hollywood sia uno dei film più attesi del 2019.

Nel cast di C'era una volta a Hollywood ci sono anche Al Pacino, Kurt Russell, Timothy Olyphant, Michael Madsen, Tim Roth, Damian Lewis, Emile Hirsch, Dakota Fanning e Luke Perry, nel suo ultimo ruolo prima della prematura scomparsa.