Omicidio a Easttown: ci sarà una stagione 2? Kate Winslet ci spera

Kate Winslet tornerebbe volentieri nei panni della Detective Mare Sheehan se HBo metterà in cantiere una seconda stagione di Omicidio a Easttown.

Ieri Omicidio a Easttown ha fatto il suo debutto su SKY e in streaming su NOW e anche se è prematuro parlare di una seconda stagione, Kate Winslet si sbilanciata rendendosi disponibile per tornare nei panni della detective Mare Sheehan.

Qui trovate la nostra recensione di Omicidio a Easttown. Nel corso di un'intervista con TVLine, Kate Winslet ha ammesso di voler tornare a interpretare Mare:

"Mi manca, sul serio, è la cosa più strana. Mi sento come se vivessi un lutto. C'è qualcosa che crea dipendenza nel personaggio di Mare perché è così oltraggiosa e adorabile e intelligente e reale. Ho amato molto interpretare questo ruolo."

Anche il capo di HBO Casey Bloys ha lasciato intendere che esiste una possibilità concreta di una seconda stagione di Omicidio a Easttown dichiarando a Variety:

"Ancora non ne abbiamo veramente parlato di come potrebbe essere una seconda stagione. Ma il creatore della serie Brad Ingelsby ha fatto un lavoro fantastico. Se Brad sentisse di avere un'altra storia da raccontare credo che saremmo tutti interessati. Al momento non è così, ma chi lo sa? Dovremo aspettare un po'."

Omicidio a Easttown, la miniserie HBO con Kate Winslet in sette episodi, è disponibile ogni mercoledì su Sky Atlantic alle 21:15, e in streaming su NOW.