Omicidio a Easttown: il creatore parla di una possibile seconda stagione del crime drama con Kate Winslet

Potrebbe volerci un po' di tempo prima di vedere un'altra stagione di Omicidio a Easttown, sempre che il creatore Brad Ingelsby trovi la storia giusta per riportare in scena l'amato personaggio di Kate Winslet.

Durante la promozione del suo prossimo show Task, che si svolge nella stessa contea della Pennsylvania in cui era ambientato Omicidio a Easttown, Ingelsby sembrava suggerire di non poter promettere più nulla della miniserie crime drama che ha avuto successo nel 2021. Ma non ha nemmeno chiuso completamente la porta.

Omicidio a Easttown: Kate Winslet ha impedito al regista di ritoccare la sua pancia nelle scene di sesso

Cosa ha detto il creatore

"Siamo sempre aperti a rivisitare Omicidio a Easttown. Sarei felice di averne l'occasione, se riuscissimo a creare la storia", ha dichiarato Ingelsby ai giornalisti durante la conferenza stampa della HBO tenutasi martedì a Los Angeles. "Il viaggio di Omicidio a Easttown è stato così emozionante ed è stato difficile proporre una storia emotiva. È difficile trovare una storia che possa competere con la perdita di un figlio e la necessità di affrontarla. Ci sono molte trame che potremmo esplorare... Voglio dare alla serie un po' di spazio prima di costruire un altro trauma emotivo. È difficile tornarci dentro".

Omicidio a Easttown: Kate Winslet in una scena

Kate Winslet ha vinto un Emmy per il ruolo della ruvida poliziotta dell'area di Philly Mare Sheehan nella serie poliziesca di Ingelsby. In passato l'attrice ha dichiarato al Guardian che una seconda stagione potrebbe riflettere l'attuale crisi che circonda la brutalità e le azioni illecite della polizia.

"Non so se interpreterò di nuovo Omicidio a Easttown", ha detto Winslet. "Ma se dovessimo fare una seconda stagione, allora sicuramente molte delle atrocità perpetrate dalla polizia in America troveranno la loro strada nelle storie che raccontiamo. Ne sono sicura al cento per cento. Non possiamo fingere che queste cose non siano accadute".

La nuova serie poliziesca di Inglesby , Task, segue un agente dell'FBI (Mark Ruffalo) a capo di una task force che cerca di porre fine a una serie di rapine in case di droga guidate da un insospettabile padre di famiglia.

La serie è interpretato da Martha Plimpton e Mireille Enos. L'uscita è prevista per il 2025. Inglesby ha aggiunto che la storia di Task - che si svolge anch'essa in una comunità operaia - non è mai stata presa in considerazione come possibile sequel di Omicidio a Easttown.