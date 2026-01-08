Omicidio a Easttown 2: Kate Winslet svela quando potrebbero iniziare le riprese

L'attrice ha regalato un aggiornamento relativo al ritorno sugli schermi della serie creata da Brad Ingelsby in cui ha il ruolo di Mare.

I fan di Kate Winslet stanno attendendo da tempo la stagione 2 di Omicidio a Easttown e, in una nuova intervista, l'attrice ha ora regalato un aggiornamento sulla produzione.

Brad Ingelsby ha creato il progetto per il piccolo schermo e i primi sette episodi hanno ottenuto un'incredibile accoglienza da parte della critica e del pubblico nel 2021.

L'aggiornamento sulla possibile stagione 2

HBO aveva immediatamente espresso il proprio interesse nei confronti della continuazione della storia della detective che deve risolvere casi mentre fa i conti con i traumi legati al proprio passato e le difficoltà in famiglia. Kate Winslet, in più occasioni, ha dichiarato di essere particolarmente "grata" per avere avuto la possibilità di interpretare il ruolo di Mare in Omicidio a Easttown.

Omicidio a Easttown: un intenso primo piano di Kate Winslet

Il progetto era stato ideato per concludersi con la prima stagione, tuttavia il successo ottenuto e l'entusiasmo degli autori, del cast e dei produttori avevano alimentato per anni le ipotesi di una seconda stagione.

Kate ha ora ammesso che c'è qualcosa di concreto: "Ci sono state alcune conversazioni. Delle vere conversazioni su una tempistica che potrebbe essere possibile. E quindi penso che probabilmente la realizzeremo, ed è la prima volta che ho provato quella sensazione".

Quando potrebbero avvenire i ciak dei nuovi episodi

I fan dovranno tuttavia attendere ancora a lungo. L'attrice ha ammesso: "Non sarebbe in questo anno, immagino si finirebbe per realizzare le riprese nel 2027. C'è una forte probabilità che si giri qualcosa nel 2027".

Inglesby, durante la promozione di Task (di cui potete leggere la nostra recensione), aveva parlato della possibilità di continuare la storia dichiarando: "Siamo sempre aperti a rivisitare Omicidio a Easttown. Sarei felice di averne l'occasione, se riuscissimo a creare la storia. Il percorso di Omicidio a Easttown è stato così emozionante ed è stato difficile proporre una storia emotiva. È difficile trovare una storia che possa competere con la perdita di un figlio e la necessità di affrontarla. Ci sono molte trame che potremmo esplorare... Voglio dare alla serie un po' di spazio prima di costruire un altro trauma emotivo. È difficile tornarci dentro".