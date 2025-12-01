Oi vita mia di Pio e Amedeo è un successo: ecco quanto ha incassato al botteghino nel primo weekend

A rivitalizzare il botteghino italiano pre-dicembrino non ci ha pensato solo Zootropolis 2. Oi vita mia, la nuova commedia che segna l'esordio dei due comici dietro la macchina da presa, si impone con un incasso di 2,1 milioni di euro raccolto in 387 sale e 282.591 presenze (dati Cinetel). Cifre che consacrano la commedia miglior apertura italiana della stagione cinematografica, registrando una media di 5.600 euro per sala.

Come indica la nostra analisi settimanale del box office, il film con Pio e Amedeo si piazza al secondo posto dietro all'hit Disney Zootropolis 2.

Pio e Amedeo si abbracciano

Di cosa parla il film di Pio e Amedeo?

Come potete leggere nella nostra recensione di Oi vita mia, il film segue Pio che gestisce una comunità di recupero per ragazzi, mentre Amedeo è alla guida di una casa di riposo per anziani. Uno ha una relazione in crisi, l'altro una figlia adolescente irrequieta. Costretti da un improvviso rovescio a dividere lo stesso tetto tra anziani smemorati e giovani casinisti che si fanno la guerra, i due si troveranno coinvolti in situazioni assurde tra debiti, liti e partite a padel.

Diretto e interpretato da Pio e Amedeo, con la partecipazione straordinaria di Lino Banfi, Oi vita mia vede nel cast anche Ester Pantano, Cristina Marino, Marina Lupo, Adriana De Meo ed Emanuele La Torre. La sceneggiatura è firmata Pio D'Antini, Amedeo Grieco ed Emanuele Licitra. Tra i produttori figurano Lorenzo Mieli, Mario Gianani, Valentina Avenia oltre a Massimiliano Orfei, Luisa Borella e Davide Novelli. Prodotto da Our Films (una società del gruppo Mediawan), PiperFilm, in collaborazione con Netflix e distribuito da PiperFilm, il film è nei cinema dal 27 novembre.