Five Nights at Freddy's 2 bocciato dalla critica, ma è boom di incassi negli USA, bene anche in Italia

La sonora bocciatura della critica non ha impedito a Five Nights at Freddy's 2 di debuttare col botto al botteghino USA. Il secondo film ispirato al popolare franchise di videogiochi horror di Scott Cawthon è schizzato in vetta alla classifica americana con 63 milioni da 3.412 sale, e una media per sala di 18.464 dollari. Ampiamente superate le previsioni della vigilia che prevedevano un incasso tra i 35 e i 40 milioni di dollari.

In Italia il film ha debuttato in terza posizione con 1,5 milioni alle spalle delle corazzate Zootropolis 2 e Oi vita mia. Gli incassi sono inferiori agli 80 milioni con cui ha aperto il primo Five Nights at Freddy's nel 2023, ma il misero 12% di recensioni positive su Rotten Tomatoes da parte dei critici non faceva ben sperare. E invece il sequel con Josh Hutcherson è amatissimo dal grande pubblico tanto che vanta già un incasso globale di 110 milioni segnando l'ennesimo successo per Universal e Blumhouse e sancendo il rinnovato interesse del pubblico per gli adattamenti di videogame, come dimostrano Un film Minecraft e Super Mario Bros. - Il Film.

Una scena di Zootropolis 2

Zootropolis 2 si conferma il re del botteghino italiano

La nostra recensione di Zootropolis 2 conferma le qualità del sequel Disney campione d'incassi al botteghino globale. La pellicola, che ha raccolto altri 3,2 milioni di euro arrivando a 9,7 milioni complessivi, conserva la prima posizione al botteghino italiano ed è seconda negli USA con altri 43 milioni di incasso per un totale di oltre 220 milion. Cifre da capogiro per il cartoon che, con 915,8 milioni di incassi globali, marcia a tutta velocità verso il miliardo di incassi. La strategia di anticipare l'uscita battendo sul tempo i film di Natale 2025 al cinema ha evitato la concorrenza di titoli "scomodi" come Avatar: Fuoco e Cenere.

Pio e Amedeo insieme a Lino Banfi

Invariato anche il secondo posto, con la commedia di Pio e Amedeo Oi vita Mia intenta a macinare incassi tra gli amanti della risata. Poco meno di due milioni di euro, e 250.819 presenze (dati Cinetel) incassati nel weekend portano la pellicola a sfiorare i 5 milioni. Come potete leggere nella nostra recensione di Oi vita mia, il film segue Pio che gestisce una comunità di recupero per ragazzi, mentre Amedeo è alla guida di una casa di riposo per anziani. Uno ha una relazione in crisi, l'altro una figlia adolescente irrequieta. Costretti da un improvviso rovescio a dividere lo stesso tetto tra anziani smemorati e giovani casinisti che si fanno la guerra, i due si troveranno coinvolti in situazioni assurde tra debiti, liti e partite a padel.

Si ride ancora in quinta posizione col debutto di Attitudini: nessuna, documentario che ripercorre la straordinaria carriera del trio comico di Aldo, Giovanni e Giacomo, raccontando i retroscena della loro incredibile amicizia. 890.000 per il film che ha aperto il ben 523 sale attirando gli appassionati dei creatori di esilaranti gag.