Oggi e stasera in TV: cosa guardare il 18 novembre 2018

Marica Lancellotti

Cosa offrono i palinsesti di oggi e stasera in TV? Un ventaglio di possibilità davvero variegato: si può scegliere tra commedia (Ted, Il medico della mutua...), dramma (Manchester by the sea, L'uomo che sussurrava ai cavalli...), action, documentari, senza mai perdere di vista il favoloso mondo di Stan Lee (e di Sam Raimi, in questo caso) con la prima prova di Tobey Maguire come Spider-Man.

Ted - ore 11.55, Premium Cinema Comedy

Ted, in onda alle 11.55 su Premium Cinema Comedy, è nato da un'idea geniale, l'ennesima, di Seth MacFarlane, meglio conosciuto come il papà de I Griffin. John Bennett, ormai adulto, si ritrova a confrontarsi e condividere la sua vita con l'orsacchiotto di peluche che aveva da bambino, che a causa di un desiderio espresso allora, prende vita ed è intenzionato a non dargli tregua. Nonostante i soliti momenti di pigrizia creativa, tipici dell'opera di MacFarlane, il film scorre via liscio come l'olio, affidato quasi completamente all'incredibile duo comico formato da Mark Wahlberg e lo stesso MacFarlane.

Spider-Man - ore 12.15, Sky Cinema Hits

Spider-Man, in onda alle 12.15 su Sky Cinema Hits, è il primo film sull'uomo ragno dell'era Tobey Maguire. Peter Parker è il tipico adolescente "sfigato", segretamente innamorato fin da bambino della sua vicina di casa Mary Jane, rimasto orfano dei genitori e che vive con gli zii. Durante una gita scolastica a un laboratorio scientifico Peter viene morso da un ragno geneticamente modificato. Ben presto si renderà conto di non aver più bisogno degli occhiali da vista e di essere in possesso di poteri molto particolari. Ma da un grande potere derivano grandi responsabilità. Non poteva esserci regista migliore di Sam Raimi per cogliere l'essenza tragicomica del fumetto e del personaggio.

Leggi anche: Excelsior! Alla ricerca dei camei di Stan Lee nei film e nelle serie Marvel

Il medico della mutua - ore 12.55, Sky Cinema Classics

Il medico della mutua, in onda alle 12.55 su Sky Cinema Classics, racconta dell'ascesa di un giovane dottore, Guido Tersilli, che, sprovvisto di malati, corteggia la moglie di un medico della mutua in fin di vita che al contrario ne ha in quantità. Ottenuto lo scopo, lascia la vedova, sposa una ragazza ricca e si dedica sempre più freneticamente alla propria attività: non certo per passione ma per denaro. Quando viene colto da collasso per il troppo lavoro, i vecchi colleghi gli ronzano attorno, ansiosi di ereditare i suo malati. Ma Tersilli non si arrende e riprende l'attività... La satira di Luigi Zampa (e dello scrittore Giuseppe D'Agata) e l'ottima interpretazione di Alberto Sordi, resero il film un tale successo al botteghino da fargli meritare un sequel.

The Beatles - Eight days a Week - ore 13.27, Premium Cinema

The Beatles - Eight days a week, in onda alle 13.27, è il documentario di Ron Howardsui quattro anni (dal 1962 al 1966, anno della loro ultima apparizione al Candlestick Park) che cambiarono per sempre la storia della musica e del costume. Il racconto delle imprese live dei Beatles dai primi giorni ai concerti che hanno fatto la storia della musica, dai tempi del Cavern Club di Liverpool fino allo storico Candlestick Park di San Francisco. La storia di come John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr si sono uniti diventando quel fenomeno straordinario che tutti conosciamo come The Beatles.

Manchester by the Sea - ore 15.09, Premium Cinema Emotion

Manchester by the Sea, in onda alle 15.09 su Premium Cinema Emotion - e per noi tra i 20 migliori film del 2017 -, racconta la stora di un idraulico di Boston costretto a occuparsi del nipote sedicenne dopo la morte del fratello. Per farlo dovrà tornare nella piccola cittadina nativa sul mare. L'uomo, però, è tormentato da una tragedia che ha pesantemente segnato il suo passato. Premio Oscar per la sceneggiatura all'autore e regista Kenneth Lonergan e a Casey Affleck, contestatissimo, per l'interpretazione.

Leggi anche: Manchester by the Sea: quando il dolore è una marea

Jurassic World - ore 17.02, Premium Cinema Energy

Jurassic World, in onda oggi alle 17.02 su Premium Cinema Energy, è l'deale quarto capitolo della saga cominciata con Jurassic Park.Ventidue anni dopo gli eventi del primo Jurassic Park, a Isla Nublar è attivo un parco a tema completamente funzionante, così come era stato originariamente progettato da John Hammond. Dopo 10 anni in cui la quota di visitatori ha continuato a calare, tuttavia, viene creata una nuova attrazione, con lo scopo di rinverdire l'interesse del pubblico: i risultati saranno però imprevisti e terribili. Particolare ibrido tra sequel e remake, Jurassic World riprende le atmosfere del primo film non rinunciando, però, ad alcune aggiunte importanti, anche al cast, sia umano che preistorico. Ingiusto aspettarsi riflessioni profonde da intellettuali, Jurassic World fa esattamente quello che si chiede a un buon blockbuster: diverte.

L'uomo che sussurrava ai cavalli - ore 18.05, Sky Cinema Passion

L'uomo che sussurrava ai cavalli, in onda alle 18.05 su Sky Cinema Passion, prende il via dal terribile incidente di cui Grace MacLean, 14enne, rimane vittima mentre cavalca Pilgrim. L'accaduto lascia nella ragazza profonde ferite sul piano fisico e psicologico. Anche il cavallo resta gravemente ferito e la veterinaria consiglia di abbatterlo. La madre di Grace, Annie, direttrice a New York di una importante rivista, capisce che un forte legame unisce la figlia al cavallo, e, vincendo le resistenze del marito Robert, decide che questo rapporto va salvato e recuperato. Venuta a sapere del luogo dove si trova Tom Booker, considerato il maggior esperto di cavalli, parte per il Montana, portando con sé la figlia e il cavallo stesso.

Che tempo che fa - ore 20.35, Rai Uno

Che tempo che, il varietà/ talk show condotto da Fabio Fazio, in onda stasera alle 20.35 su Rai Uno, avrà un ospit d'eccezione: Pippo Baudo. Nel corso della serata Fazio intervisterà anche Giorgia e Leonardo Pieraccioni.

Taxi Driver - ore 21.00, Sky Cinema Classics

Taxi Driver, il film che ha rivelato al mondo il talento di Martin Scorsese, va in onda stasera all 21.00 su Sky Cinema Classics. Il veterano del Vietnam Travis Bickle lavora la notte, come tassista. I suoi viaggi attraverso i bassifondi della decadente, grottesca New York notturna lo portano ad esecrare i delinquenti che la popolano e a compatire, e cercare di salvare, le loro vittime. Robert De Niro è l'angelo vendicatore, il figlio disperato di un'America in piena crisi d'identità. Per questo sporco affresco quasi disturbante, Scorsese vince la Palma d'Oro a Cannes nel 1976.

Leggi anche: Da Taxi Driver a The Neon Demon: i film più fischiati dalla critica ai festival

Le Iene Show - ore 21.15, Rai Uno

Tornano le inchieste e le provocazioni de Le Iene Show, in onda stasera alle 21.15 su Italia 1. Alla conduzione Nadia Toffa, Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani.

Indiana Jones e l'ultima crociata - ore 21.17, Rete 4

Indiana Jones e l'ultima crociata, in onda alle 21.17 su Rete 4, è il terzo capitolo delle avventure dell'archeologo più famoso del cinema. Nel 1938, Indiana Jones, celebre archeologo, apprende che suo padre, Henry, anch'egli archeologo, è stato rapito perchè prossimo, con i suoi studi, ad individuare il luogo dove è custodito il Sacro Graal, il calice in cui, secondo la leggenda, Gesù Cristo bevve nell'Ultima Cena. Dopo i toni più dark del secondo film, Spielberg e Lucas tornano alla leggerezza del primo capitolo, dando vita a un sequel divertente e, ritenuto dai più, il miglior capitolo della saga. Poteva essere il finale perfetto, e invece...

Leggi anche: Steven Spielberg: da Indiana Jones a Jurassic Park, le 10 sequenze più spettacolari dei suoi blockbuster

La ricerca della felicità - ore 23.07, Premium Cinema Emotion

La ricerca della felicità, in onda alle 23.07 su Premium Cinema Emotion, è il primo film americano di Gabriele Muccino. Il trentenne Chris Gardner, ragazzo padre, vive di stenti in un bagno della stazione ferroviaria di San Francisco col figlio piccolo. Deciso a diventare qualcuno, alla fine l'uomo riuscirà a ottenere fama e fortuna. Muccino ricomincia da capo, affidandosi a una narrazione più classica e al grande sogno americano. Ma lo fa con occhio critico, da buon europeo (e italiano) che osserva l'individualismo sfrenato su cui si basa la società americana.

Animali notturni - ore 23.21, Canale 5

Animali notturni, in onda alle 23.21 su Canal 5, è il secondo film dello stilista Tom Ford. Quindici anni fa Susan Morrow ha lasciato il primo marito Edward Sheffield, un aspirante scrittore. Ora lei è sposata con un medico e ha una vita tranquilla. Senza alcun preavviso, la donna riceve un pacco contenente il manoscritto del primo romanzo dell'ex marito, intitolato "Animali notturni". Edward le ha inviato una lettera chiedendole di leggerlo perché lei è sempre stata il suo miglior critico. Susan viene quindi trasportata nella vita immaginaria del protagonista del libro e si immerge così nel proprio passato. Basato sul romanzo di Austin Wright, Tony e Susan, il film è la materializzazione, sotto forma di racconto per immagini, di un principio ideale come quello della vendetta. La regia rigorosa di Ford e la prestazione di un cast incredibile danno vita a un thriller/noir di raro potere perturbante.

Leggi anche: Animali notturni: anatomia di una vendetta perfetta

Spider - ore 3.22, Iris

Dennis Clegg detto Spider, nome che dà il titolo al film, in onda alle 3.22 su Iris, viene finalmente fatto uscire dal manicomio in cui era rinchiuso, ritenuto apparentemente non più pericoloso per la società. Ma il ritorno nei luoghi natali stimolerà i ricordi dell'infanzia di Spider, che dovrà fare i conti con la verità su quello che è successo veramente. David Cronenberg povrebbe seguire la narrazione di Patrick McGrath... oppure addomesticarlo al proprio stile, al proprio (miglior) cinema fatto di atmosfere e percezioni che si fanno racconto attraverso le immagini. Ed è quello che fa, riuscendo perfettamente a calarsi sul confine del mondo immaginario di Spider con quello reale.

Leggi anche: David Cronenberg: quando il cinema è un'oscura meraviglia