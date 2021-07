Official Competition: il trailer del nuovo film con Penélope Cruz e Antonio Banderas

Il film Official Competition ha come protagonisti Penélope Cruz, Antonio Banderas e Oscar Martínez, e il trailer regala molte scene esilaranti e irriverenti in attesa del debutto del progetto previsto al Toronto Film Festival 2021.

Nel video si vedono alcune delle situazioni complicate e divertenti causate dal tentativo di produrre un'opera cinematografica che lasci il segno, tra scene bizzarre, red carpet e richieste al limite della follia.

Il film Official Competition è diretto da Mariano Cohn e Gastón Duprat, autori inoltre della sceneggiatura in collaborazione con Andres Duprat.

La sinossi anticipa: "In cerca di un significato e del prestigio sociale, un uomo d'affari miliardario decide di realizzare un film per lasciare il segno. Per farlo assume i migliori: un team stellare composto dalla famosa regista Lola Cuevas (Penelope Cruz) e due attori prestigiosi, entrambi di enorme talento ma con un ego ancora più grande: l'attore hollywoodiano Félix Rivero (Antonio Banderas) e la star del teatro Iván Torres (Oscar Martínez). Entrambi sono due leggende, ma sicuramente non grandi amici. Attraverso una serie di sfide sempre più eccentriche ideate da Lola, i due devono affrontarsi a vicenda e riflettere sulla propria eredità."

Nel cast ci sono anche José Luis Gomez, Nagore Aramburu, Irene Escolar, Manolo Solo e Pilar Castro. I tre protagonisti sono coinvolti anche come produttori del lungometraggio.