Da Un eroe a Official Competition, con Antonio Banderas e Penelope Cruz: i film del 2022 di Lucky Red

Ecco i titoli del listino dei film in uscita nel 2022 di Lucky Red, da Un Eroe a Official Competition.

Official Competition: una scena del film

Per la stagione cinematografica 2022 Lucky Red ci propone un listino ricchissimo di proposte italiane e straniere. Tra i titoli in programma troviamo Un Eroe, di Asghar Farhadi, Official Competition presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, ma anche opere di registi del calibro di Sean Penn, Giuseppe Tornatore, pellicole interpretate da attori di fama internazionale come Liam Neeson, Emma Thompson, Olivia Colman e Colin Firth. Ecco i film di Lucky Red previsti per il 2022.

Da Un eroe di Asghar Farhadi al film di Sean Penn

Apriamo il nostro excursus sui titoli distribuiti da Lucky Red nel 2022 con Un eroe, di Asghar Farhadi, che racconta la storia di Rahim, un uomo con alle spalle una vita molto difficile che un giorno trova una borsa piena d'oro: quello che deciderà di fare con il prezioso bottino innescherà una reazione a catena che gli cambierà radicalmente la vita. In sala arriverà presto anche Mothering Sunday, di Eva Husson e con un cast che vanta nomi come Odessa Young, Josh O'Connor, Olivia Colman e Colin Firth. Ambientato tra la prima e la seconda guerra mondiale, il film è tratto dal famoso romanzo di Graham Swift.

Flag Day: una scena del film

Sempre tra i film di genere drammatico si annovera Flag Day, il film di e con Sean Penn: al centro di questa storia una figlia con un padre che conduce una doppia vita come rapinatore di banche e truffatore. Nel cast, oltre a Penn, anche Katheryn Winnick e Josh Brolin.

Liam Neeson in Retribution, il film diretto da Nimrod Antal, è Matt Turner, un uomo d'affari che un giorno diventa vittima di un terribile ricatto: uno sconosciuto - mentre è in auto insieme ai suoi figli, lo obbliga a eseguire una serie di ordini altrimenti l'ordigno piazzato sotto i sedili della sua macchina esploderà. Una corsa contro il tempo con esiti potenzialmente letali.

Flag Day, la recensione: la bandiera bianca issata da Sean Penn

L'importanza della musica

Tra i titoli che vogliamo segnalarvi c'è anche Casablanca Beats, di Nabil Ayouch, la storia di un ex rapper impiegato in un centro culturale: l'uomo diventerà di ispirazione per i giovani che conosce, che saranno finalmente in grado di sfogare la loro passione per la musica ed esprimersi attraverso la cultura hip hop.

La musica svolge un ruolo fondamentale anche in La voce dell'amore di Valerie Lemercier, che racconta l'ascesa di un giovane prodigio del canto: Aline. Il film la segue fin dall'infanzia con la sua numerosa famiglia canadese, fino all'incredibile successo, che la porterà ad essere la regina di Las Vegas.

Uno sguardo al passato

Nel listino Lucky Red per il 2022 è stato dato spazio anche ai documentari: l'anno prossimo potremmo infatti vedere l'acclamato Ennio, di Giuseppe Tornatore, che ripercorre l'incredibile carriera ma anche la vita di Ennio Morricone, e Elisabetta II - Royal, il film di Roger Michell dedicato alla Regina d'Inghilterra.

Where Is Anne Frank: una scena del film animato

Uno sguardo al passato, e a ciò che possiamo imparare da esso, è anche un elemento fondamentale di Where is Anne Frank?, di Ari Folman, il film d'animazione che ha come protagonista Kitty, l'amica immaginaria di Anna Frank, a cui la ragazza ebrea ha dedicato il suo famosissimo diario. Vi segnaliamo poi anche The Lost King, film diretto da Stephen Frears, che racconta la storia vera di Philippa Langley, scrittrice inglese che ha contribuito enormemente alla riesumazione di Riccardo III nel 2012, portando alla scoperta dei suoi resti e della sua tomba.

Le commedie di Lucky Red

Cambiamo genere con Official Competition, la commedia spagnola presentata alla Mostra del Cinema di Venezia con Penelope Cruz e Antonio Banderas: una critica sagace ed estremamente divertente sul mondo dell'industria cinematografica e sulle personalità degli attori.

Official Competition, la recensione: distruggendo la fiera della vanità

Official Competition: una scena del film

Sempre dal mondo delle commedie, in questo caso di quelle romantiche, arriva What's Love Got to Do With It?, di Shekhar Kapur, ambientato tra Londra e l'Asia meridionale. Due amici d'infanzia, interpretati da Lily James e Shazad Latif, dovranno scontrarsi con le richieste delle rispettive famiglie, fortemente legate alle proprie tradizioni culturali, soprattutto per ciò che riguarda l'amore. Nel cast anche Emma Thompson, che interpreta la madre di Zoe, Cath.

Il cinema italiano

Passiamo ora al cinema nostrano, che trova il giusto spazio nel catalogo di Lucky Red per il 2022. Tra i titoli più attesi ricordiamo La donna per me, di Marco Martani, una storia d'amore con un po' di magia, e Il principe di Roma, di Edoardo Falcone che, nella Roma del 1829, mette in scena la storia di un uomo che tenta una rocambolesca scalata sociale.

Di tutt'altro genere invece I profeti, di Alessio Cremonini, che racconta la storia del rapimento di una giornalista inviata in Medio Oriente e dei suoi giorni di prigionia.

Il 2022 ci regalerà anche molte commedie divertenti: Con chi viaggi, di YouNuts con Fabio Rovazzi e Lillo, La befana Viene di Notte 2 - Le origini, con Monica Bellucci e Fabio De Luigi, Altrimenti ci arrabbiamo con Christian de Sica e Gli idoli delle donne, il nuovo film di Lillo e Greg.

Il listino Lucky Red