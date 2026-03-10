Zendaya conferma le nozze con Tom Holland indossando la fede alle sfilate di Parigi

L'attrice è arrivata alla settimana della moda per assistere alla sfilata di Louis Vuitton e i fan hanno subito notato l'anello sulla mano della star.

La partecipazione di Zendaya alla settimana della moda nella città di Parigi sembra aver confermato le nozze con Tom Holland.

L'attrice è infatti arrivati in Francia per assistere all'evento organizzato da Louis Vuitton per presentare la collezione autunno-inverno e i fan hanno subito notato che indossava un anello che sembra proprio una fede nuziale.

La 'conferma' compiuta da Zendaya a Parigi

La star di Euphoria aveva nascosto la mano in tasca al suo arrivo. Poco dopo, tuttavia, è diventato impossibile mantenere la riservatezza e tutti hanno notato che ha sostituito l'anello di fidanzamento con una creazione di Cartier in oro bianco, del valore stimato di circa 4.200 dollari.

In un servizio fotografico realizzato alcuni giorni fa per promuovere il film The Drama (di cui potete vedere il trailer), che la vede protagonista con Robert Pattinson, l'attrice aveva indossato entrambi gli anelli.

Secondo alcuni commenti online e testate esperte in moda, inoltre, Zendaya avrebbe volutamente scelto un look in total white per confermare implicitamente che le nozze con Tom Holland sono realmente già avvenute.

Le voci sul matrimonio delle star di Spider-Man

Il suo stilista Law Roach, al suo fianco anche a Parigi, aveva dichiarato sul red carpet dei premi Actor Awards: "Il matrimonio è già avvenuto. Ve lo siete perso".

Claire Stoermer, madre di Zendaya, aveva tuttavia fatto ipotizzare con un post su Instagram che Roach stesse scherzando.

Liza Colon-Zayas, nel cast di Spider-Man: Brand New Day, aveva invece al contrario alimentato le ipotesi ricondividendo le dichiarazioni dello stilista.

La coppia ha sempre mantenuto la propria privacy e il fidanzamento era stato svelato in modo analogo, con Zendaya che ha indossato l'anello ricevuto da Tom ai Golden Globes un anno fa, anticipando le notizie del passo in avanti compiuto dalla coppia.