Spider-Man: Brand New Day, i dettagli più gustosi nel primo trailer

L'attesissimo Spider-Man: Brand New Day si è mostrato con un primo trailer pieno di dettagli e indizi. Abbiamo passato in rassegna i più importanti.

Anticipato da una moltitudine di piccoli teaser, l'attesissimo primo trailer di Spider-Man: Brand New Day è finalmente uscito e ci ha mostrato un montaggio del prossimo film Marvel in uscita prima di Avengers: Doomsday. L'Uomo Ragno, però, è l'Uomo Ragno: uno dei supereroi più amati di tutti i tempi, che trascende l'etichetta Marvel stessa, nonostante i Marvel Studios lo abbiano incastrato nella sua ultima versione - interpretata da Tom Holland - in un mosaico più organico e complesso.

Spider-Man: Brand New Day, il sorriso di Tom Holland

I dettagli del trailer di Spider-Man: Brand New Day

Lo Spider-Man di questa generazione ha affrontato un percorso diverso da tutti quelli venuti prima di lui. Niente origini in un solo film, niente flashback sul morso del ragno o la morte di zio Ben: lo abbiamo conosciuto che già faceva l'eroe, lo abbiamo visto entrare negli Avengers, perdere prima Tony Stark, poi Mysterio, poi zia May e infine l'amore, gli amici e i compagni di battaglia. Homecoming, Far from Home e No Way Home formano una trilogia di origini molto particolare che ha messo finalmente le ali allo Spider-Man del Marvel Cinematic Universe.

Peter e NYC

Brand New Day rappresenta un nuovo inizio a tutti gli effetti e il vero primo passo di Peter Parker nel mondo adulto in cui deve cavarsela da solo senza l'aiuto di nessuno. Dimenticato da tutti, Peter torna a fare quello che sa fare meglio, insieme alla sua compagna d'avventure di sempre nei fumetti: la città di New York, che è finita in secondo piano nelle sue ultime storie cinematografiche per far posto all'Europa e allo spazio.

Spider-Man: Brand New Day, lo spoiler su Darevil: Rinascita 2 contenuto nel trailer

Nel trailer lo vediamo ricevere addirittura le chiavi dalla città, e a consegnargliele è Sheila Rivera, la donna che ha curato la campagna elettorale di Wilson "Kingpin" Fisk in Daredevil: Rinascita. Qualcuno ha intravisto un'anticipazione a tradimento della seconda stagione della serie TV che debutterà nei prossimi giorni su Disney+ e qualcun altro ora spera che Spidey faccia capolino in qualche episodio, anche se sembra poco plausibile.

Spidey e Frank

Tuttavia il nuovo film di Spider-Man sembra un crocevia del Marvel Cinematic Universe in cui convergono svariate storyline minori. Come preannunciato da tempo, il Punisher di Jon Bernthal avrà un ruolo importante in Brand New Day, e sembra che Peter e Frank si conoscano già dato che il primo chiama il secondo per nome.

Abbiamo visto Frank Castle sfuggire a Wilson Fisk nel finale di Daredevil: Rinascita e sappiamo che è in lavorazione una miniserie TV incentrata solo su di lui, ma come si coniugherà la proverbiale violenza del vigilante Punitore con i toni più ironici dell'Uomo Ragno? Curiosità: Tom Holland e Jon Bernthal hanno recitato insieme anche nell'imminente Odissea di Christopher Nolan e sono amici da tempo.

Da Uomo Ragno a Ragno Uomo?

Il film di Destin Daniel Cretton sembra ispirarsi a varie storie, a fumetti e a cartoni, in cui Spider-Man si trasforma in un mostro meglio noto come Man-Spider. È successo negli anni 80 sulla collana Marvel Fanfare, in una storia di Chris Claremont in cui Peter è indotto a trasformarsi in un ragno umanoide nella Terra Selvaggia, e poi anche nei primi anni 2000, in un ciclo di storie di J. Michael Straczynski, L'altro, in cui un Peter ferito quasi a morte rinasce da una crisalide con nuovi poteri che lo trasformano in un mostro a metà tra un uomo e un ragno.

Brand New Day, tuttavia, sembrerebbe prendere spunto soprattutto da un arco narrativo del 1995 nella serie animata Spider-Man: The Animated Series che occupava una buona parte della seconda stagione: dopo una battaglia particolarmente impegnativa, Spider-Man comincia a mutare in una creatura mostruosa cui dà la caccia anche il Punisher. Nel nuovo film vediamo Peter liberarsi da una crisalide, i suoi occhi cambiare colore e, sembra, produrre la tela organica dai polsi come faceva anche l'Uomo Ragno interpretato da Toby Maguire nei film di Sam Raimi.

Amici vecchi e nuovi

Spider-Man: Brand New Day, Tramell Tillman in una scena del trailer

Il trailer ci mostra una carrellata di personaggi che conosciamo o che impareremo a conoscere. I più importanti sono naturalmente MJ (Zendaya) e Ned (Jacob Batalon) che hanno dimenticato la sua identità insieme a tutti gli altri. Peter chiaramente muore dalla voglia di riavere il suo migliore amico e riconquistare la sua ex ragazza, ma quest'ultima sembrerebbe avere una relazione con un personaggio interpretato da Eman Esfandi che, secondo alcuni, potrebbe essere Harry Osborn. Oltre al summenzionato Punisher di Jon Bernthal, Brand New Day ospita anche il Bruce Banner di Mark Ruffalo, che secondo alcune indiscrezioni avrà un ruolo più importante di una semplice comparsata, forse finendo per trasformarsi nel famigerato Hulk grigio nell'atto finale del film.

Spider-Man: Brand New Day, primo sguardo a Sadie Sink nel trailer

Infine, il trailer mostra per un attimo, e di spalle, Sadie Sink, che interpreta un'eroina misteriosa: sempre secondo alcune voci di corridoio, l'attrice nota per aver interpretato Max in Stranger Things potrebbe essere Jean Grey, una mutante in fuga da Damage Control che servirebbe a introdurre la prossima Saga dei Mutanti. Secondo altri, la Sink interpreterebbe Rachel Cole, una vigilante creata da Rucka e Checchetto che fa spesso squadra con Punisher nei fumetti.

Nemici vecchi e nuovi

Spider-Man: Brand New Day, un'acrobazia di Tom Holland

Il trailer ci mostra anche una carrellata di nemici che Spider-Man affronta in questa sua nuova fase come protettore di New York. È una carrellata che ricorda un po' l'introduzione di I Fantastici 4: Gli Inizi, e che cita visivamente alcune copertine famosissime dei fumetti, come quella di Amazing Spider-Man #345 in cui Spidey combatte Boomerang o quella di Amazing Spider-Man #134 in cui vediamo il super criminale Tarantula. In un'altra scena vediamo Spider-Man affrontare al rallentatore i ninja della Mano, un clan di assassini introdotto nel Marvel Cinematic Universe dalle stagioni di Daredevil su Netflix.

Spider-Man: Brand New Day, una scena tratta dal trailer

Se a questi avversari il film potrebbe riservare solo brevi scene, sembrerebbe avere un ruolo più importante lo Scorpione, all'anagrafe Mac Gargan, già apparso in Spider-Man: Homecoming. Torna a interpretarlo Michael Mando, questa volta con tanto di cyber-tutina che gli conferisce forza sovrumana e coda velenosa cibernetica. Tuttavia, potrebbe non essere lui il vero antagonista del film: gira la voce che potrebbe essere, invece, la versione cinematografica del criminale Lonnie "Tombstone" Lincoln, già apparso nell'universo alternativo della serie animata Il Vostro Amichevole Spider-Man di quartiere.