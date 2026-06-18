Odissea, Matt Damon ipotizza chi vorrebbe a bordo dal cast di Ocean's Eleven: "Clooney sarebbe inutile"

Durante la promozione di Odissea, Matt Damon ha immaginato quali colleghi di Ocean's Eleven sceglierebbe per affrontare il viaggio di Ulisse. Tra battute e frecciatine, George Clooney non ne esce benissimo.

Mentre cresce l'attesa per Odissea, il nuovo kolossal di Christopher Nolan in arrivo nelle sale il 17 luglio, Matt Damon continua il tour promozionale del film concedendosi anche qualche momento più leggero. Intervistato a proposito dell'epico viaggio di Ulisse, l'attore ha accettato di giocare con una domanda curiosa: quale dei suoi compagni di avventura di Ocean's Eleven sceglierebbe per affrontare la traversata raccontata da Omero?

Brad Pitt promosso, George Clooney bocciato senza appello

Quando gli è stato chiesto chi porterebbe con sé nell'equipaggio di Ulisse, Matt Damon non ha avuto particolari dubbi. La sua prima scelta è stata Brad Pitt, con una motivazione che intreccia ben precisa: "Ha interpretato Achille", ha ricordato l'attore facendo riferimento al film Troy del 2004. "Era già lì durante la guerra. Era con noi. Sarebbe stato utile averlo a bordo", ha aggiunto scherzando sul fatto che il personaggio di Achille combattesse al fianco degli Achei durante il conflitto narrato nell'Iliade.

Matt Damon nei panni di Ulisse

Molto meno lusinghiero il commento riservato a George Clooney. Parlando dell'attore che in Ocean's Eleven guidava la banda di rapinatori nei panni di Danny Ocean, Damon non ha trattenuto la battuta: "Clooney è piuttosto inutile, direi", ha detto ridendo, lasciando intendere che non sarebbe esattamente la persona ideale da avere accanto durante un viaggio pieno di mostri, tempeste e divinità ostili.

Da Don Cheadle a Odisseo: il nuovo viaggio di Matt Damon

Nemmeno Casey Affleck sembra aver convinto completamente Damon, che ha invece indicato Don Cheadle come una possibile risorsa preziosa. L'attore, che nella saga interpretava l'esperto di esplosivi Basher Tarr, sarebbe secondo lui uno dei membri più affidabili da portare in missione.

Odissea: Matt Damon coi suoi uomini

Dietro le battute, però, resta tutta l'attenzione per Odissea, uno dei progetti più ambiziosi della carriera di Christopher Nolan. Damon interpreta il leggendario re di Itaca in una nuova trasposizione cinematografica del poema di Omero, guidando un cast che comprende anche Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya e Charlize Theron.

Il film racconterà il lungo e tormentato ritorno di Ulisse dopo la guerra di Troia, tra creature mitologiche, prove impossibili e incontri destinati amettere alla prova il suo ingegno. Un'avventura che, almeno secondo Damon, avrebbe sicuramente beneficiato della presenza di Brad Pitt. Molto meno di quella di George Clooney, che probabilmente continuerà a ricevere questa presa in giro ancora per parecchio tempo.