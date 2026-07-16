Odissea, l'esilarante malinteso che ha fatto piegare in due dalle risate Matt Damon e Tom Holland sul set

Un curioso episodio dal set di Odissea ha coinvolto il protagonista del kolossal di Christopher Nolan: "Pensavo fosse un gesto commovente".

Anche sul set rigoroso e imponente di un film di Christopher Nolan può nascere un equivoco capace di far ridere l'intero cast. Matt Damon lo ha dimostrato raccontando un curioso episodio avvenuto durante le riprese di Odissea, il kolossal nel quale interpreta Ulisse accanto a Tom Holland, scelto per il ruolo di Telemaco.

Ospite di Jimmy Fallon al Tonight Show, Damon ha ricordato il momento in cui era convinto di aver assistito a una delicata improvvisazione del giovane collega. Quello che ai suoi occhi sembrava un momento carico di emozione, però, aveva una spiegazione molto meno profonda.

Odissea, l'equivoco tra Matt Damon e Tom Holland fa ridere tutti

Matt Damon in Odissea

La scena riguardava Ulisse e Telemaco, padre e figlio che proprio come nel poema di Omero sono divisi da una lunga separazione. Matt Damon si trovava a bordo di una nave, mentre Tom Holland era sulla terraferma. Dopo diverse ore trascorse lontani l'uno dall'altro e dal resto della troupe, l'interprete di Ulisse ha notato il giovane collega portarsi una mano al petto.

Dalla sua posizione, Damon ha letto quel movimento come un piccolo segnale concordato con Nolan, forse pensato per rendere più intenso l'incontro tra i due personaggi. Ha quindi risposto imitando il gesto, convinto che davanti alla macchina da presa si fosse creato spontaneamente un momento particolarmente suggestivo.

Solo alla fine della giornata i due attori hanno avuto modo di chiarirsi. Damon ha chiesto a Holland se fosse stato il regista a suggerirgli quel movimento, ma la risposta ha demolito immediatamente ogni interpretazione poetica: "Il mio costume mi stava soffocando", gli ha confessato il giovane collega.

Damon ha ammesso che la distanza, insieme alla sua miopia, lo aveva tratto in inganno. Da lontano gli era sembrato che Holland lo stesse salutando in modo solenne, quasi a sottolineare il legame tra Ulisse e Telemaco. Una lettura affascinante, ma completamente lontana dalla realtà.

Il kolossal più discusso di sempre

Una scena del film

Il malinteso non è sopravvissuto al montaggio di Odissea, peccato. L'attore ha confermato con ironia che la presunta improvvisazione "non è presente nel film", proprio perché non esisteva alcuna intenzione narrativa dietro quel gesto. Resta però un aneddoto perfetto per raccontare quanto anche le riprese di una produzione tanto ambiziosa possano alternare solennità e divertimento.

Scritto e diretto da Christopher Nolan, il film ripercorre il lungo ritorno di Ulisse verso Itaca dopo la guerra di Troia. Per Damon si tratta di una nuova collaborazione con il cineasta britannico dopo Interstellar e Oppenheimer, mentre Holland affronta uno dei ruoli più importanti della sua carriera fuori dall'universo di Spider-Man.

Il cast comprende inoltre Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson, Charlize Theron, Lupita Nyong'o, Elliot Page, Jon Bernthal e Himesh Patel. Un gruppo di interpreti imponente per un progetto che punta a trasformare il poema di Omero in un'esperienza cinematografica spettacolare. E chissà quanti altri momenti apparentemente epici, dietro le quinte, nascondevano in realtà un semplice problema di guardaroba.