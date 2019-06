Odio l'estate: al via le riprese del film balneare di Aldo, Giovanni e Giacomo

Donne nude al mare, un cameo di Michele Placido e tante liti per la nuova commedia balneare di Aldo, Giovanni e Giacomo, Odio l'estate, in fase di lavorazione in Puglia e in Lombardia.

Aldo, Giovanni e Giacomo hanno dato il via alle riprese del loro nuovo film, la commedia balenare Odio l'estate.

Il film, incentrato sulle vacanze estive di tre personaggi che più diversi di così non si può, ha attirato l'attenzione per via del casting in cui si cercavano donne che facciano il bagno nude. A quanto pare le figure in questione sono state trovate, visto che Odio l'estate è ora in fase di lavorazione. Le riprese, in corso in Puglia e Lombardia, dureranno 8 settimane.

Aldo, Giovanni e Giacomo: 'Il nostro vero collante è il pubblico'

A fianco di Aldo, Giovanni & Giacomo, nel film diretto da Massimo Venier, troveremo anche Carlotta Natoli, Lucia Mascino, Massimo Ranieri e Michele Placido in un cameo.

Le regole per una vacanza perfetta: non si parte senza il canotto, non si parte senza il cane, ma soprattutto non si prenota la stessa casa. Aldo Giovanni e Giacomo partono per le vacanze estive, non si conoscono e non potrebbero avere delle famiglie e delle vite più diverse: il precisetto organizzatissimo ma con un'attività in proprio fallimentare, il medico di successo alle prese con un figlio in piena crisi preadolescenziale, l'ipocondriaco nullafacente con un cane di nome Brian e la passione per Massimo Ranieri. Tre vite lontanissime che si incontrano accidentalmente in una piccola isola della costa italiana: stessa spiaggia, stesso mare, ma soprattutto stessa casa in affitto. Lo scontro è inevitabile e spassosissimo: abitudini diverse, due figli che si innamorano, tre mogli che partono col piede sbagliato ma finiscono per ballare insieme in una sera d'estate e tre nuovi amici alla ricerca di un figlio in fuga.