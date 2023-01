Odio l'estate: trama e trailer del film con Aldo, Giovanni e Giacomo, stasera su Canale 5

Stasera in prima serata su canale 5 va in onda Odio l'estate con Aldo, Giovanni e Giacomo, ecco la trama e i trailer del film.

Odio l'estate arriva stasera in prima serata su Canale 5. La pellicola, la decima interpretata da Aldo, Giovanni e Giacomo, ha ricevuto il Nastro d'argento 2020 grazie alla colonna sonora di Brunori Sas. Il film ha incassato più di 7 milioni di euro. Ecco la trama, il cast ed i trailer di Odio l'estate

La trama del film è incentrata su Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti sono tre padri di famiglia residenti a Milano, molto diversi tra di loro. Prima di una vacanza le regole sono facili da rispettare: canotto, spazio per il cane, ciascuno in luoghi diversi. Aldo, Giovanni e Giacomo partono per le ferie estive, ma non si conoscono e non potrebbero avere delle famiglie e delle esistenze più diverse: uno è estremamente organizzato ma fallimentare nel proprio lavoro, un altro è un professionista di successo alle prese con un figlio in piena crisi preadolescenziale, l'ultimo è invece un nullafacente con un cane di nome Brian e la passione per Massimo Ranieri.

Quando si incontrano accidentalmente in una piccola isola della costa italiana, lo scontro è inevitabile e spassoso: due figli si innamorano; le mogli partono col piede sbagliato ma finiscono per ballare insieme in una sera d'estate; e soprattutto i tre nuovi amici partiranno alla ricerca del terzo figlio sul piede di guerra.

Il cast di Odio l'estate accanto al trio comico formato da Aldo, Giovanni e Giacomo, vede protagonisti Lucia Mascino, Carlotta Natoli, Maria Di Biase, Roberto Citran, Massimo Ranieri, Michele Placido, Carlo De Ruggieri, Francesco Brandi, Sabrina Martina, Davide Calgaro, Edoardo Vaino, Ilary Marzo e Melissa Marzo. La regia è di Massimo Venier.