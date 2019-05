Aldo, Giovanni e Giacomo, per il nuovo film cercano "donne che facciano il bagno nude"

Aldo, Giovanni e Giacomo si preparano alle riprese del loro nuovo film e per i ciak previsti in Puglia è stato dato il via a un casting.

Il nuovo lungometraggio sarà diretto dal regista Massimo Venier e la produzione è alla ricerca anche di una banda musicale di paese e donne disposte a girare alcune scene di nudo.

Il team al lavoro sulla nuova commedia, che si intitola Odio l'estate ha annunciato di essere alla ricerca di uomini e donne, dell'età compresa tra i 18 e i 75 anni, che abbiano un aspetto "borghese" e "alla moda" per realizzare delle scene di Odio l'estate* in cui appariranno in costume da bagno, attori di varie etnie che dovranno avere regolare permesso di soggiorno, bambini e bambini dai 6 e i 14 anni, una band musicale e alcune donne che dovranno fare il bagno nude.

Il prossimo film di Aldo, Giovanni e Giacomo verrà realizzato tra giugno e agosto tra le province di Lecce e Bari, sfruttando quindi il clima e l'atmosfera estiva.

Chi spera di ottenere un ruolo in Odio l'estate deve presentarsi domani, 29 maggio, nella sala triangolare del Castello di Otranto, a partire dalle 10 fino alle 18. Le persone interessate che non potranno essere fisicamente presenti al casting hanno comunque la possibilità di proporsi via e-mail inviando alcune foto, in primo piano e a figura intera, i documenti e il curriculum all'indirizzo figurazioni@ozfilm.it, con oggetto Candidatura Odio l'estate".

