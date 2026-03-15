“Odiavo quei lupi”: Kevin Costner e il retroscena della carne cruda sul set di Balla coi lupi

Anche il divo premio Oscar ha avuto qualche problemino con le sue co-star pelose arrivando a soluzioni davvero estreme per mantenere la pace sul set del suo film premiato con sette Oscar.

La regola delle 3 b - niente barche, bambini e bestie sul set - è valida anche per Kevin Costner. Sul set di Balla coi lupi, epico western vincitore di 7 premi Oscar che viene riproposto oggi, 15 marzo, in prima serata su Rai 3, il divo ne ha dovute dirigere parecchie di bestie e qualcuna gli ha creato più grattacapi del previsto.

Tra gli aneddoti dal set spuntano le vicissitudini con Due Calzini, il lupo con cui stringe amicizia il personaggio di Costner, il tenente John Dunbar. A interpretare il fedele compagno, nella realtà, erano due lupi cecoslovacchi di nome Buck e Teddy, ben poco malleabili.

Kevin Costner in Balla coi lupi

Le corse sul set con la carne cruda nelle tasche

Teddy e Buck si sono rivelati refrattari alle indicazioni e hanno causato più volte ritardi nelle riprese con il loro comportamento ribelle. "Odiavo quei lupi", confessò Costner durante un festival cinematografico nel 2009. Nonostante l'addestramento, Buck e Teddy hanno conservato il loro istinto da predatori creando parecchi grattacapi sul set, soprattutto Teddy, più nervoso e aggressivo, mentre Buck veniva usato nelle scene più pacifiche per via della sua indole tranquilla.

Durante una sessione di preparazione, Teddy ha azzannato l'addestratore ed esperto di lupi Monty Cox alla gamba, causandogli una ferita profonda che richiese diversi punti di sutura.

Una scena di Balla coi lupi

In una delle scene chiave del film, quella in cui John Dunbar riceve il soprannome di 'Balla coi lupi' dai Lakota, Costner aveva usato un espediente pet distrarre i lupi, riempiendosi le tasche di carne cruda. Dopo l'incidente a Cox, nel divo crebbero i timori per l'aggressività delle sue co-star decidendo di usare ancora più massicciamente il trucco della carne cruda nascosta nelle tasche e nei calzini, per fare in modo che i lupi si concentrassero sul cibo e non sull'attore.

Tra l'altro, mentre uno dei due lupi era stato scelto proprio per la particolare colorazione delle zampe (da qui il soprannome Due Calzini), all'altro dovevano dipingere le zampe di bianco ogni mattina, il che comportava un impegno extra.

Il comportamento imprevedibile degli animali ha fatto slittare la produzione di settimane, portando il film quasi al fallimento finanziario prima che diventasse un trionfo da 7 Oscar.

Balla coi lupi: 30 anni di passione fuori dal branco

Il bufalo di Neil Young che ama gli Oreo

Per fortuna non tutti gli attori animali hanno creato problemi a Kevin Costner. Tra i bufali che compaiono la star era Cody, bufalo gigante di proprietà della leggenda del rock Neil Young.

Mentre i lupi bramavano la carne cruda, Cody era ghiotto di biscotti Oreo. Nella scena in cui il bufalo rincorre l'indiano Ride Coi Denti, l'animale, in realtà, sta caricando un'enorme pila del suo snack preferito.

Il bufalo viveva nel ranch di Neil Young nel nord della California. Il cantante, noto per il suo amore per la natura e gli animali, acconsentì a "prestare" Cody per le riprese, diventando involontariamente parte della storia del cinema. Quando gli addestratori scoprirono che il bufalo era ossessionato dai biscotti Oreo e avrebbe fatto qualsiasi cosa (correre, fermarsi, girarsi) pur di averne uno lo hanno fatto diventare una star inconsapevole e ben nutrita.