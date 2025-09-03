Kevin Costner ricorda Graham Greene: "Sul set di Balla coi lupi era un maestro, un meraviglioso essere umano"

Kevin Costner è intervenuto attraverso un post su Instagram per ricorda l'attore Graham Greene, che diresse e con cui condivise lo schermo nel suo acclamato Balla coi lupi, pellicola vincitrice di ben sette Premi Oscar nel 1991.

Greene è morto lunedì a Toronto dopo una lunga malattia. Aveva 73 anni. Pioniere degli attori indigeni a Hollywood, Greene ha debuttato nella serie drammatica canadese del 1979 The Great Detective e al cinema nel 1983 con Running Brave.

Ma la sua grande occasione a Hollywood è arrivata con Balla coi lupi, in cui ha recitato nel ruolo di "Uccello Scalciante". Il ruolo gli è valso una nomination all'Oscar come miglior attore non protagonista nel 1991. Il film è stato nominato per 12 Oscar e ne ha vinti sette, tra cui quello per il miglior film e quello per il miglior regista per Costner.

Il ricordo commovente di Kevin Costner sui social

"Mi vengono in mente alcune cose quando ripenso a Graham Greene e al tempo trascorso insieme sul set di Balla coi lupi", ha scritto l'attore, che proprio con il suo esordio alla regia si aggiudicò l'Oscar al miglior film e miglior regia.

"Ripenso a quanto fosse disposto a imparare la lingua Lakota. Ripenso alla mia gioia quando seppi che il suo lavoro nel film era stato riconosciuto con una nomination agli Academy Awards. E ripenso in particolare a questa scena, in cui riuscì a raccontare così tanto del rapporto tra Dunbar e i nativi con così poche parole. Era un maestro al lavoro e un essere umano meraviglioso".

"Sono grato di aver potuto essere testimone di questa parte della sua eredità duratura. Riposa in pace, Graham", ha concluso Costner nel suo post.

Graham Greene è Kicking Bird nel film Balla coi lupi

Gli indigeni in Balla coi lupi: un'interpretazione più umana

Costner nel suo post ha citato la scena in cui il suo personaggio vede una mandria di bufali e vuole avvertire i nativi, ma si scontra con la barriera linguistica. Dopo un botta e risposta con il personaggio interpretato da Greene, arrivano a una comprensione reciproca del significato delle sue parole.

Il film del 1990, che vinse l'Oscar come miglior film, fu acclamato per aver offerto una rappresentazione più sfumata e sensibile dei popoli indigeni, come personaggi complessi, rispetto a quanto si era visto nei precedenti western, dove spesso e volentieri ricoprivano ruoli stereotipati se non da cattivi tout court.