Ocean's Twelve: Brad Pitt e Don Cheadle sono stati rinchiusi in una casa stregata durante le riprese

Sono passati 16 anni dall'uscita di Ocean's Twelve ma vengono ancora fuori divertenti aneddoti riguardanti il cast, come quel particolare momento in cui Brad Pitt e Don Cheadle sono stati rinchiusi in una casa stregata.

Brad Pitt e Don Cheadle sono stati vittima di un fantastico scherzo di George Clooney, loro collega in Ocean's Twelve, film di Steven Soderbergh del 2004. Durante le riprese, Clooney li avrebbe rinchiusi in una casa che si diceva essere stregata.

Brad Pitt, Matt Damon e George Clooney in Ocean's Twelve

Proprio come nel primo film, Ocean's Twelve ha riunito un cast stellare che includeva Matt Damon, Brad Pitt e Don Cheadle. In un'intervista con GQ, George Clooney, noto burlone, ha raccontato uno scherzo fatto a Brad Pitt e Don Cheadle durante le riprese, chiudendoli in una casa stregata:

"Facevamo cose isteriche e idiote, eravamo tutti a casa mia sul Lago di Como. Dall'altra parte del lago c'era una casa vuota e così io e il mio amico Giovanni abbiamo finto che fosse infestata dai fantasmi. Giovanni ha finto di leggere questa storia in cui questo tizio avrebbe ucciso alcune persone e le avrebbe gettate nel lago. Ha parlato a tutti di quanto fosse pericolosa questa casa. Quindi, alle 3 del mattino Matt [Damon], Don [Cheadle], Brad [Pitt] e io abbiamo preso la barca per arrivare alla casa. La prima cosa che abbiamo visto è stata una statua di un serpente che mangia la testa di una donna. Quindi, siamo giunti alla conclusione che avremmo dato $10.000 a chiunque riuscisse a passare la notte in casa con una candela, con soli sei fiammiferi e una bottiglia di vino."

L'attore ha poi proseguito raccontando che lui e Matt Damon hanno lasciato Brad Pitt e Don Cheadle lì nella casa, restando nella barca in mezzo al lago a ridere dei loro amici che erano al buio con solo una candela:

"Abbiamo lasciato lì Don Cheadle e Bard Pitt e io e Matt siamo tornati. Ci siamo seduti sulla barca in mezzo al lago. Dovevamo vedere la candela passare da ogni finestra. Passa per 2 o 3 finestre e poi riceviamo una chiamata. Dicono, "Fanculo, portaci fuori da questa casa!" Siamo tornati e li abbiamo tirati fuori."

Uno scherzo divertente in pieno stile George Clooney. Grazie al fatto che la maggior parte degli attori sul set erano amici, il cast del franchise di Ocean's Twelve sembra essersi divertito un sacco, aspetto evidente perfino sul grande schermo.