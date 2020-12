George Clooney e lo scherzo a Brad Pitt e Meryl Streep: "Gliel'ho detto molti anni dopo"

George Clooney ha organizzato tanti scherzi a Brad Pitt ma quello che lui stesso definisce lo scherzo peggiore risale al periodo in cui Meryl Streep si apprestava ad interpretare Margaret Thatcher nel film The Iron Lady.

Ave, Cesare: un bel primo piano di George Clooney in conferenza a Berlino

George Clooney è sicuramente uno degli attori più celebri del mondo, noto non solo per il suo fascino e per il suo talento ma anche per la sua passione per gli scherzi. Nel corso degli anni, l'interprete di Paradiso amaro ha dimostrato di essere un vero e proprio burlone e lo sanno bene anche alcuni dei suoi migliori amici, tra cui Brad Pitt e Matt Damon. Per quanto riguarda Pitt, ad esempio, tante sono state le occasioni in cui si è ritrovato ad essere protagonista degli scherzi organizzati da Clooney. Ospite questa settimana al The Howard Stern Show, il regista de Le idi di marzo ha raccontato di quella volta in cui ha fatto uno scherzo al suo amico e collega, arrivando a coinvolgere anche Meryl Streep.

Iron Lady: Meryl Streep in una scena del film

Tutto risale all'epoca in cui Streep si stava preparando per interpretare Margaret Thatcher in The Iron Lady. Jimmy Kimmel diede a Clooney una carta da lettere con il nome di Pitt sopra che l'attore utilizzò per scrivere ed inviare un messaggio a Streep, che ha definito "la più grande attrice di tutti i tempi". All'attrice venne quindi recapitata una scatola contenente 60 CD di voice coach con un biglietto firmato fintamente da Brad con scritto "Cara Meryl, ho sentito che interpreterai la Lady di Ferro. Questo ragazzo mi ha aiutato a curare il mio accento per Troy". Streep rimase un po' confusa a riguardo e capì che si trattava di uno scherzo solo anni dopo, quando cioè Clooney le confessò tutto al matrimonio di John Krasinski ed Emily Blunt. Nel corso del tempo, George Clooney ha utilizzato la carta da lettere per fare scherzi ad altre persone firmandosi come Brad Pitt, come lui stesso ha raccontato: "Sono anni che mando lettere a nome di Brad a persone ignare. Svelo lo scherzo solo tanto, tanto tempo dopo".

Per quanto riguarda Matt Damon, invece, uno degli scherzi più divertenti risale al periodo di riprese di Monuments Men, film del 2014 che ha visto George Clooney impegnato sia come regista che come protagonista al fianco di Damon che all'epoca seguiva una dieta dimagrante perché determinato a perdere qualche chilo. "Per il mese e mezzo che Matt ha frequentato il set, ogni sera, dopo che se n'era andato, andavo dalla sarta e le chiedevo di stringergli i pantaloni mezzo centimetro. Lui, che stava mangiando in maniera sana e faceva sport, aveva i pantaloni che gli stavano sempre stretti", ha confessato Clooney. "Ogni volta che mettevo i pantaloni e questi erano sempre stretti pensavo: che strano, e dire che sto andando anche in palestra!" ha quindi ricordato sorridendo Damon.