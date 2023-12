George Clooney approva Margot Robbie e Ryan Gosling come suoi genitori nel prequel di Ocean's Eleven

La star di Ocean's Eleven George Clooney ha dato la sua approvazione a Margot Robbie e Ryan Gosling per interpretare i genitori del suo personaggio nel prossimo prequel del film.

Oltre al coinvolgimento delle star di Barbie, non si sa molto del prossimo capitolo del franchise che dovrebbe intitolarsi Oceans. Tuttavia recentemente si è diffusa la voce che Robbie e Gosling vestiranno i panni dei genitori di Danny Ocean, il personaggio interpretato da Clooney in Ocean's Eleven e nei suoi sequel.

"Margot Robbie è mia madre? L'ho sempre pensato. E Ryan Gosling è mio padre, e se ci penso la cosa ha davvero senso", ha detto Clooney a Variety alla prima di The Boys in the Boat.

Oceans

Oceans sarà ambientato negli anni '60, in particolare in una Montecarlo del 1962. Secondo quanto riportato, il film seguirà gli Oceans mentre insegnano a Danny e alla figlia Debbie (Sandra Bullock in Ocean's 8) come rubare ai ricchi, con una squadra speciale messa insieme per aiutarli. Il film funge da prequel della trilogia di Ocean's, composta da Ocean's Eleven, Twelve e Thirteen che vantava un cast stellato con gli attori George Clooney, Brad Pitt e Matt Damon. La regia è affidata a Jay Roach e la sceneggiatura a Carrie Solomon.

Il prossimo film diretto da George Clooney è The Boys in the Boat, la storia della vittoria della squadra di canottaggio maschile dell'Università di Washington che sbalordì il mondo vincendo le Olimpiadi di Berlino del 1936.