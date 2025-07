Questo sequel Disney con Dwayne Johnson è il film più visto in streaming del 2025

È arrivato il verdetto su quale sia il film più visto in streaming del 2025, e non c'è da sorprendersi se si considerano i titoli che hanno avuto il pubblico più vasto.

Nell'era dello streaming, alcuni grandi blockbuster hanno faticato al box-office, ma tutti i tipi di film possono diventare dei successi in streaming. Tuttavia, i dati più recenti riflettono ancora quali sono i film che tendono ad avere maggior successo finanziario.

Secondo i dati forniti da Nielsen, Oceania 2, con Auli'i Cravalho e Dwayne Johnson, è finora il film più visto in streaming dell'anno. Il sequel ha superato altri grandi film, molti dei quali provengono da due dei maggiori streamer - Netflix e Disney+ - e sono perlopiù film d'animazione da vedere con tutta la famiglia. Di seguito potete visualizzare il grafico con i film più visti dell'anno.

I film più visti in streaming nel 2025

Cosa stanno guardando gli abbonati alle piattaforme nel 2025

Oceania 2: un'immagine del sequel

Il secondo film più visto del 2025, quello che ha ottenuto anche il maggior successo su Netflix, è Cattivissimo Me 4, l'ultimo capitolo della lunga serie di film d'animazione sul personaggio. Altri film per famiglie del 2024 che si sono classificati nella Top 20 sono Il robot selvaggio, Wicked e Mufasa: Il Re Leone.

Oceania 2: un frame del film

Tra i film che hanno beneficiato del successo di un sequel o un remake uscito di recente ci sono Oceania, Sonic 2 e Lilo & Stitch. Tuttavia, anche la tripletta Encanto, Super Mario Bros. Il Film e Frozen è molto seguita in streaming, a riprova del fatto che la loro popolarità sta resistendo al passare del tempo. Nel frattempo, alcuni blockbuster più maturi e persino alcuni flop hanno incrementato la loro popolarità una volta arrivati in streaming.

Tra questi, Il Gladiatore 2, Twisters e Kraven Il Cacciatore. Anche se hanno ottenuto recensioni mediocri, la gente li ha recuperai comodamente a casa, avendoli ignorati quando sono usciti in sala. Eppure, Oceania 2 ha battuto tutti: recensioni positive, successo al botteghino e ora popolarità in streaming. Dopo l'incredibile performance al box-office, nonostante la concorrenza di Wicked, gli spettatori non vedevano l'ora che arrivasse in streaming.