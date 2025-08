Da Mufasa a Follemente: lo strano box office della stagione 2024/2025

Le prime tre posizioni nella top 10 degli incassi stagionali fanno peggio rispetto ad un anno fa, tuttavia il botteghino cresce per i titoli "medio-alti". In classifica quattro film italiani. Plauso al lavoro di Vision Distribution.

Qualcosa si muove? Forse. O forse no. Ci risiamo, finisce luglio, col bene che gli vogliamo, e ci saluta dandoci appuntamento alla prossima estate. E con lui si chiude pure una strana stagione cinematografica. Strana, sì, perché, i film che hanno dominato il box office - le date in considerazione sono 1 agosto 2024 - 31 luglio 2025 - vedono il ritorno nella top 10 Cinetel di ben quattro film italiani, senza che essi però rispettino una vera continuità in relazione alle nostre produzioni, assai numerose.

Una scena di Mufasa, campione al box office

Il resto, ancora una volta, è dominato dalle produzioni statunitensi, ed è dominato da film non-originali: saghe, live action, remake, adattamenti. Una costante dello spettatore italiano: le sorprese sono rare, meglio affidarsi ai grandi franchise, cogliendo l'evento più che l'originalità. Un dato strano, anche perché i primi tre incassi sono nettamente inferiori ai film che governavano la stagione 23/24. Tuttavia i numeri sono superiori dalla quarta alla decima posizione, rimpolpando gli incassi delle uscite "medio-alte".

Il vento cambierà portando via questa ondivaga incertezza? Più poi che prima, anche perché il botteghino post-Covid, ormai, sembra si sia assestato su numeri in crescita ma, tutto sommato, discreti se letti in relazione con il (tra)passato. Necessario segnalare però che paragonando alla media pre-covid del triennio 2017-2019, luglio 2025 ha segnato una crescita importante del +30,87%. E bisogna considerare che la nuova stagione 2025-2026 dovrebbe "svoltare" in positivo. Il motivo? Facile: a Natale escono Avatar: Fuoco e Cenere e Buen Camino di Checco Zalone. Tenendoci al ribasso, la somma degli incassi dovrebbe girare attorno ad un previsionale di 50-60 milioni di euro.

Box office 2024/2025: dominio Diseny

Rivelazione di primavera, Lilo & Stitch

Ma qual è stato il film più visto della stagione al cinema? Mufasa: Il Re Leone è primo in classica, con 22,2 milioni di incasso. Nota dolente: lo scorso anno registravamo Inside Out 2 al primo posto con un incasso praticamente doppio. Al secondo posto ancora la Disney, e ancora un live action: Lilo & Stitch, fenomeno primaverile, ha portato a casa 22,1 milioni di euro, sfiorando così la vetta ma superando Mufasa in presenze (2,8 milioni vs. 3,1 milioni). Terzo si piazza Oceania 2 con 21,3 milioni di euro. Come detto, bisogna sottolineare che gli incassi delle prime tre posizioni sono inferiori a quelli della passata stagione (oltre Inside Out 2 c'erano Oppenheimer e C'è ancora domani).

Per assurdo, e in relazione ad un anno fa, hanno fatto meglio le pellicole nelle posizioni più basse: Follemente di Paolo Genovese, primo film italiano nella top 10, ha incassato 17,7 milioni (Wonka ne fece 15), mentre al quinto posto, poco sotto per incasso, ecco Cattivissmo Me 4 con un botteghino di 17,6 milioni. Sesta posizione per un altro titolo italiano, ossia Diamanti di Ferzan Ozpetek: con 16,2 milioni è stata una delle sorprese di Natale. Un terzetto vincente, capace di superare sensibilmente il dato complessivo in relazione al 2023-2024.

Angelo Duro e la forza di Vision Distribution

Io sono la fine del mondo: Angelo Duro in una scena

Ben anche le ultime quattro posizioni: Un film Minecraft è stato tanto bistrattato dalla critica quanto fonte di guadagno per la Warner Bros., risultando tra i film più visti anche in Italia con 11,9 milioni. All'ottavo posto una delle rivelazioni dell'anno, ovvero Il ragazzo dai pantaloni rosa, che ha incassato 10 milioni (scorso anno Wish aveva fatto appena 9,2!). Occhio alla Eagle: una distribuzione in costante crescita. Un buon successo anche per Jurassic World - La rinascita con 9,8 milioni. In Italia i dinosauri continuano a piacere.

Merito del passaparola, merito della curiosità o merito dell'ombra scorretta che si porta dietro (o si trascina?) c'è Angelo Duro. A chiudere il box office stagionale 24/25 troviamo infatti il cortocircuito dell'anno, ovvero Io sono la fine del mondo. 9,7 milioni al botteghino. Un risultato eccezionale e chissà se inaspettato anche per Vision Distribution (non c'è mai certezza d'incasso, e visto il tipo di film il rischio era elevato).

A proposito, la casa di distribuzione e produzione guidata da Massimo Proietti è la vera vincente della stagione (senza considerare l'egemonia Disney con i primi tre incassi), bissando il risultato ottenuto lo scorso anno grazie a Paola Cortellesi. Dopo un periodo scricchiolante dal punto di vista degli incassi, anche a causa delle chiusure legate al Covid, Vision si è ormai assestata, diventando un assoluto punto di riferimento. Il tutto, in meno di dieci anni di attività.