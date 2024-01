Oceania: la star del cartoon Auli'i Cravalho non tornerà nel remake live action, ecco perché

La star del film d'animazione Oceania, Auliʻi Cravalho, spiega perché non riprenderà il ruolo della protagonista nell'atteso remake live-action.

La star del film d'animazione Oceania, Auliʻi Cravalho, ha spiega perché ha deciso di non riprendere il ruolo della protagonista nell'atteso remake live-action. Infatti, mentre il live-action è in fase di sviluppo, Cravalho, che ha interpretato il personaggio principale del film, ha dichiarato di essere pronta a "passare il testimone".

Parlando con The Wrap, l'attrice ha spiegato che vorrebbe vedere un'attrice più giovane e originaria del Pacifico prendere il suo posto e inoltre preferirebbe stare dietro la macchina da presa per poter battersi per una maggior rappresentazione degli originari delle isole del Pacifico a Hollywood.

Ecco cosa ha detto Cravalho: "Io voglio raccontare le nostre storie. Voglio essere dietro la macchina da presa tanto quanto lo sono davanti. Quando parlo di rappresentazione, voglio che la stessa cosa accada nelle writers room. Voglio che la stessa cosa accada con i registi. E anche Taika Waititi ne parla: voglio vedere showrunner che siano anche di origine indigena che questi raccontino le loro storie. E se la cosa deve iniziare con me, anche se ho 23 anni, così sia. Voglio che quella porta si spalanchi e non vedo l'ora di conoscere la prossima Vaiana".

"Mi sembra davvero importante che la prossima giovane interprete di Vaiana sia originaria del Pacifico, e lo dico con tutto il cuore. Sono stata invitata e partecipo a questi bellissimi spazi AAPI, Asian American Pacific Islander, e sono una delle poche donne delle isole del Pacifico. E lo ripeto, sono solo una dei pochi isolani del mio posto. E le nostre storie sono così importanti e hanno bisogno di essere raccontate", ha aggiunto l'attrice.

Che cosa sappiamo del remake di Oceania?

Nell'aprile 2023, Dwayne Johnson ha rivelato in un annuncio video che la Disney sta lavorando a un remake live-action di Oceania e attualmente è l'unico attore confermato nel prossimo film. Oceania sarà prodotto dalla Seven Bucks Productions di Johnson e diretto dal pluripremiato regista di Broadway Thomas Kail. Mentre Johnson si è detto entusiasta dell'annuncio del prossimo remake, i fan non sono stati altrettanto contenti di ricevere la notizia.