Oceania 2: Dwayne Johnson appare a sorpresa al CinemaCon per svelare la prima clip e una nuova canzone

Disney non sta più nella pelle per quanto riguarda l'arrivo del sequel di Oceania nelle sale, otto anni dopo l'originale, così al CinemaCon di Las Vegas ha incaricato nientemeno che Dwayne Johnson di rivelare la prima clip e la nuova canzone della pellicola.

All'inizio di quest'anno, lo studio ha annunciato a sorpresa un sequel del film d'animazione del 2016 che uscirà il 27 novembre. Oceania 2 era stato inizialmente commissionato come serie televisiva per Disney+, ma è stato rielaborato in un lungometraggio dopo che i dirigenti erano rimasti impressionati da quanto visto.

Nuova clip e canzone

La Disney ha mostrato per la prima volta quelle scene che avevano entusiasmato i produttori durante la presentazione del CinemaCon a Las Vegas giovedì scorso. Nel filmato, ricco di musica, Vaiana torna sulla sua isola natale, Montunui, e viene accolta con un benvenuto trionfale. La clip ha anche anticipato una nuova canzone, che sembra riguardare gli indigeni desiderosi di "tornare a ciò che siamo destinati a essere".

Anche se il sequel sarà caratterizzato da melodie completamente nuove, la musica ritorna sulle note del film originale quando gli isolani canticchiano: "Il villaggio crede in lei, il villaggio crede...".

Come precedentemente annunciato, Lin-Manuel Miranda, autore di "How Far I'll Go", "You're Welcome" e altri brani di Oceania, non tornerà come compositore e autore dei brani. Abigail Barlow ed Emily Bear, il duo dietro "The Unofficial Bridgerton Musical", stanno scrivendo le nuove canzoni con Opetaia Foa'i e Mark Mancina, che avevano già lavorato al primo film.

La danza di Dwayne Johnson

Johnson è intervenuto a sorpresa al CinemaCon per esibirsi in una danza polinesiana e introdurre il filmato di Oceania 2: "È un film molto più personale per me, ed è un film molto più personale anche per la Disney", ha dichiarato ai presenti. "Siamo così entusiasti di dare il bentornato al pubblico di tutto il mondo per una nuova avventura".

Oceania 2: Vaiana è più adulta nella prima foto, che conferma il ritorno di Auli'i Cravalho e Dwayne Johnson

Il film del 2016 è diventato un successo per la Disney, avendo incassato più di 680 milioni di dollari al box-office mondiale. Secondo Nielsen, il film è stato il più trasmesso in streaming del 2023 negli Stati Uniti con 11,6 miliardi di minuti di visione. Lo studio sta lavorando anche al remake in live-action, il cui debutto era inizialmente previsto per il 2025, ma è stato recentemente posticipato al 2026.