Oceania, Auli'i Cravalho sul sequel e sul live-action: 'È bello sapere che questo universo si sta espandendo'

La doppiatrice di Vaiana, Auli'i Cravalho, ha partecipato quest'anno alla sua prima edizione dei SAG Awards e ha parlato con Variety del successo del film d'animazione Disney che sta diventando un vero e proprio franchise. All'inizio del mese, infatti, lo studio ha sorpreso i fan annunciando che la serie televisiva di Oceania (che era in fase di sviluppo) sarebbe diventata un sequel cinematografico in uscita nelle sale a novembre.

Cravalho ha commentato la recente notizia come segue: "È come se l'universo di Oceania si stesse espandendo e questo mi piace. Amo il fatto che Vaiana sia un'eroina per tutti. Ha cambiato il significato di essere una principessa Disney. Puoi essere forte e coraggiosa e affrontare un semidio. È davvero una bella sensazione che sempre più generazioni saranno in grado di relazionarsi con questo personaggio".

La Cravalho è anche produttrice esecutiva di un remake live-action dell'originale Oceania, ma non ha potuto rivelare alcun aggiornamento sul progetto, le cui riprese inizieranno quest'anno.

Oceania: Dwayne Johnson conferma che il live-action sarà il suo prossimo film... cantando

Oceania 2

Secondo la Disney, Oceania 2 condurrà il pubblico in un "nuovo viaggio di ampio respiro con Vaiana, Maui e un nuovo equipaggio di improbabili marinai. Dopo aver ricevuto una chiamata inaspettata dai suoi antenati, Vaiana deve viaggiare verso i mari lontani dell'Oceania e in acque pericolose e da tempo perdute per un'avventura diversa da qualsiasi altra che abbia mai affrontato".

Dave Derrick Jr. dirige il sequel, con le musiche del duo Abigail Barlow ed Emily Bear, oltre a Opetaia Foa'i e Mark Mancina, che hanno già lavorato al primo film. Mentre la Cravalho tornerà a dare la voce a Vaiana nel sequel, per il remake live-action passerà il testimone a un'altra attrice. Oceania 2 uscirà nelle sale il 27 novembre.