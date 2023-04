Oceania: Dwayne Johnson annuncia l'arrivo del film live-action

Oceania sarà il prossimo film animato della Disney ad avere una versione live-action: ad annunciarlo è stato Dwayne Johnson con un video in cui parla del progetto e dell'importanza che ha per lui.

L'attore sarà coinvolto come produttore esecutivo insieme a Hiram Garcia e Dany Garcia, tramite la loro Seven Bucks Productions.

Nel team della nuova versione di Oceania, oltre a Dwayne Johnson, ci saranno anche Auli'i Cravalho, protagonista dell'originale, Scott Scheldon, lo sceneggiatore Jared Bush e Dana Ledoux Miller, esperta nel settore delle produzioni delle isola Samoa.

Nel video Johnson è nell'isola delle Hawai'i in cui è cresciuto e spiega quanto sia legato ai luoghi in cui ha le sue radici. Dwayne ha quindi spiegato che il progetto riporterà sul grande schermo tutti i personaggi e l'avventura vissuta dalla giovane protagonista che parte con Maui per salvare la sua comunità da un'antica maledizione. Al centro della trama ci saranno ancora una volta le tradizioni locali e la mitologia legata a location meravigliose e riche di storia.

Oceania, la storia di una "principessa Disney" che guida il suo popolo

Johnson ha dichiarato: "Sono profondamente onorato e pieno di gratitudine nel poter portare sul grande schermo la meravigliosa storia di Moana sul grande schermo. Questa storia è la mia cultura e questa storia è emblematica della grazia del nostro popolo e della forza da guerrieri. Indosso questa cultura con orgoglio sulla mia pelle e nella mia anima, e questa opportunità unica nella vita di riunirmi con Maui, ispirata dal mana e dallo spirito del mio defunto nonno, il Grande Capo Peter Maivia, è qualcosa a cui tengo profondamente. Voglio ringraziare i miei partner della Disney per il loro forte impegno per questo speciale progetto, perché non c'è un mondo migliore con cui onorare la storia del nostro popolo, la nostra passione e il nostro scopo rispetto al regno della musica e della danza, che è al centro di chi siamo come persone polinesiane".

Cravalho ha invece aggiunto: "Moana ha avuto un tale impatto profondo sul modo in cui pensiamo alle principesse Disney. La sua forza e perseveranza sono fonte di ispirazione per gli spettatori di tutto il mondo, per me e per tutte le persone che hanno contribuito a portarla in vita. Non vedo l'ora di condividere la sua storia in un modo totalmente nuovo".