Oceania 2: il mini-teaser annuncia la data di uscita italiana

Ad annuncia il sorprendente arrivo del sequel di Oceania è stato Bob Iger, Chief Executive Officer di The Walt Disney Company. Adesso un mini-teaser svela la data di uscita italiana del film d'animazione che approderà nelle sale italiane dal 28 novembre 2024.

L'epico film d'animazione Walt Disney Animation Studios Oceania 2 accompagnerà il pubblico in un nuovo viaggio con Vaiana, Maui e un nuovo gruppo di improbabili navigatori. Dopo aver ricevuto un inaspettato richiamo dai suoi antenati, Vaiana deve viaggiare verso i lontani mari dell'Oceania e in acque pericolose e dimenticate per un'avventura diversa da qualsiasi cosa abbia mai affrontato.

Cosa sappiamo di Oceania 2

Diretto da Dave Derrick Jr. con le musiche delle vincitrici del Grammy Abigail Barlow ed Emily Bear, del candidato al Grammy Opetaia Foa'i e del tre volte vincitore del Grammy Mark Mancina, Oceania 2 arriverà il 28 novembre 2024 nelle sale italiane. Il progetto, inizialmente previsto come serie tv, ha preso la via del grande schermo solo di recente.

Le star Dwayne Johnson e Auli'i Cravalho, voci originali del primo Oceania, sono attualmente in trattative con Disney per fare ritorno nel sequel. Lo studio starebbe, inoltre, sviluppando una versione live-action di Oceania che vedrà nel cast il ritorno del solo Dwayne Johnson.