Oceania: il trailer live-action fan-made con Dwayne Johnson e Zendaya diventa virale

Dopo l'annuncio di Dwanye Johnson dell'arrivo della versione live-action dell'amatissimo film d'animazione Disney Oceania (che vestirà anche i panni di produttore), ancora non si sa chi interpreterà il ruolo della coraggiosa Vaiana nel film. Dwayne riprenderà il ruolo del semidio Maui, che aveva doppiato nel film originale, mentre Thomas Kail è stato riconfermato come regista. A causa dell'attuale sciopero SAG-AFTRA, però, potrebbe volerci un po' prima di scoprire chi sarà la prossima Vaiana. Nel frattempo, il Cinematic Pro Studio (un canale YouTube specializzato in trailer fan-made) si è divertito a creare un trailer live-action di Oceania che vede la star di Spider-Man e Dune, Zendaya, nel ruolo della protagonista al fianco di The Rock. Il finto trailer è stato visualizzato quasi mezzo milione di volte negli ultimi sei giorni. Nonostante sia emozionante per molti fan di Zendaya immaginarla in un ruolo del genere, è importante notare che Vaiana è un personaggio polinesiano e che probabilmente sarà interpretato da un'attrice originaria delle isole del Pacifico.

Di seguito il finto trailer di Vaiana con Zendaya come Vaiana:

Nella caption del trailer si legge:

"Ecco il concept trailer di "Oceania", un esilarante viaggio cinematografico che porta in vita la Vaiana di Zendaya e il Maui di Dwayne Johnson in un nuovo avvincente adattamento. Immergetevi nel mondo ipnotico di Oceania mentre seguiamo Vaiana, una giovane donna determinata e coraggiosa, che cerca di salvare il suo popolo e realizzare il suo destino. Il trailer svela immagini mozzafiato di lussureggianti isole tropicali, incantevoli panorami oceanici e la vibrante cultura delle isole del Pacifico. Scoprite il commovente legame tra Vaiana e Maui mentre si imbarcano in un'emozionante avventura piena di creature mitiche, incontri magici e scoperta di sé. Con una colonna sonora coinvolgente, effetti visivi abbaglianti e scorci della magnetica chimica tra Zendaya e Dwayne Johnson, il nostro concept trailer offre un assaggio della reimmaginata e potente storia che ci aspetta. Preparatevi a navigare in alto mare con Vaiana e Maui in un adattamento live-action che celebra lo spirito di coraggio, l'amicizia e la magia che si nasconde dentro di noi."

Moana diventa Oceania: la Disney cambia titolo per l'edizione italiana

Oceania: Vaiana e Maui in una foto del film

Auliʻi Cravalho, la vecchia Vaiana

Una cosa è certa Auliʻi Cravalho, l'attrice che ha prestato la voce a Vaiana in Oceania, non tornerà ad interpretare il ruolo, come già aveva annunciato su instagram tempo fa. L'attrice però tornerà come produttrice esecutiva. Nel team della nuova versione ci saranno anche Scott Scheldon, lo sceneggiatore Jared Bush e Dana Ledoux Miller, esperta nel settore delle produzioni delle isola Samoa.