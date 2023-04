Oceania: i fan insorgono sui social contro l'annuncio del remake in live action

L'annuncio del remake di Oceania, avvenuto ieri sera per mano di Dwayne "The Rock" Johnson, non è andato particolarmente a genio ai fan Disney.

Continua il trend dei film animati Disney che si trasformano in live action. Adesso toccherà a Oceania (Moana), film uscito nel 2016 e che ha esplorato e celebrato la cultura polinesiana. Dwayne "The Rock" Johnson, che nel progetto animato ha prestato la voce al semidio Maui, sarà coinvolto anche nel live action.

L'annuncio ha mandato su tutte le furie i fan della Disney che sono letteralmente insorti sui social, criticando questa decisione. C'è chi ha scritto: "State annunciando il film di Oceania e non avete ancora realizzato la serie animata? Perchè non pensate a quella prima e poi aspettate che il film compia almeno 10 anni prima di fare un remake".

Oceania, la storia di una "principessa Disney" che guida il suo popolo

Un altro utente ha invece scritto: "Abbastanza deprimente vedere come l'animazione sia l'unica ragione per cui la Disney esista, ma continuano a mancarle di rispetto. Oceania è un film uscito nel 2016, non sono passati neanche 10 anni e un remake in live action è semplicemente inutile".

Un'altra utente ha invece pensato che si trattasse di un pesce d'aprile a scoppio ritardato

Nel team della nuova versione di Oceania, oltre a Dwayne Johnson, ci saranno anche Auli'i Cravalho, protagonista dell'originale, Scott Scheldon, lo sceneggiatore Jared Bush e Dana Ledoux Miller, esperta nel settore delle produzioni delle isola Samoa.