Oceania, Dwayne Johnson: le riprese del live-action inizieranno quest’anno

Dwayne Johnson ha rivelato che le riprese della versione live-action di Oceania inizieranno più avanti nel corso dell'anno. L'attore ha così prontamente smentito la recente notizia secondo cui il sequel di Oceania 2 avrebbe ritardato il reboot live-action.

Secondo quanto rivelato da Johnson a Entertainment Tonight, le riprese del progetto remake precedentemente annunciato dovrebbero iniziare entro la fine dell'anno. Inoltre, l'attore ha rivelato di aver trovato un'attrice che interpreterà Vaiana (Auli'i Cravalho ha dichiarato che non sarebbe tornata a interpretare il personaggio), ma che la sua identità in questo momento non verrà rilevata.

"Lin Manuel Miranda tornerà. Ci occuperemo della musica. Tommy Kail è il nostro regista, che ha diretto Hamilton. Vogliamo mettere su la miglior squadra possibile, facciamo sul serio!", ha aggiunto l'attore.

Oceania 2 doveva essere una serie animata, ecco perché è diventato un film

Il ritorno in Oceania 2

Dwayne Johnson parteciperà anche al sequel di Oceania, tornando a prestare la voce a Maui mentre Auli'i Cravalho sarebbe in trattative per tornare a interpretare l'eroina protagonista. Per quanto riguarda il suo ritorno in Oceania 2 The Rock ha dichiarato: "È molto eccitante. Non vedo l'ora che i fan vedano il film, la tecnologia, gli effetti, l'avanguardia. Ci siamo tutti impegnati al massimo. Abbiamo pensato: 'Se dobbiamo fare un sequel di un film così amato, facciamolo bene'".

Uscito nel 2016, Oceania ha incassato 682 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di produzione di 150 milioni di dollari. Il film animato d'animazione è anche uno dei titoli più popolari in streaming su Disney+. Oceania 2 arriverà nelle sale nordamericane a novembre.