Oceania: Dwayne Johnson conferma che il live-action sarà il suo prossimo film... cantando

Dwayne Johnson ha confermato che il remake live-action del cartoon Disney Oceania sarà la sua prossima fatica esibendosi nel brano You're Welcome durante un'ospitata al Tonight Show di Jimmy Fallon.

"Il prossimo progetto che girerò sarà la versione live-action di Oceania", ha rivelato Johnson. "Io sono Maui nella vita reale. Sono così entusiasta di questo progetto. È un modo, ancora una volta, non solo per rendere omaggio alla mia eredità e alla cultura polinesiana, ma è anche una storia incredibile che risuona in tutto il mondo, in particolare nelle giovani donne. C'è il quotidiano, e poi ci sono cose che non conosciamo e non possiamo vedere, ma ci attendono là fuori. Abbiate fede e credete in voi stessi. Vaiana incontra il semidio Maui, che la aiuta a capirlo e lei aiuta lui.".

Fast X, Vin Diesel: "Far tornare Dwayne Johnson non è stata un'impresa facile"

Che cosa sappiamo del remake di Oceania?

Nell'aprile 2023, Dwayne Johnson ha rivelato in un annuncio video che la Disney sta lavorando a un remake live-action di Oceania. "Sono profondamente onorato e grato della possibilità di portare la bellissima storia di Oceania sul grande schermo live-action", ha detto Johnson all'epoca. "Questa storia è la mia cultura ed è emblematica della grazia e della forza guerriera del nostro popolo. Indosso questa cultura con orgoglio sulla mia pelle e nella mia anima, e questa opportunità irripetibile di ricongiungermi con Maui, ispirata dal mana e dallo spirito del mio defunto nonno, l'Alto Capo Peter Maivia, è molto importante per me."

Thomas Kail dirigerà la versione live actiom, in uscita nel 2025, che non vedrà il ritorno della star Auliʻi Cravalho, voce di Vaiana nell'originale del 2016, la quale si limiterà a comparire come produttrice esecutiva. Nell'attesa, un trailer live-action fan-made di Oceania con Dwayne Johnson e Zendaya è diventato rapidamente virale.