Oceania 2: il trailer infrange un record storico per la Disney

Il nuovo trailer di Oceania 2 ha battuto il record della Disney col maggior numero di visualizzazioni in 24 ore per un film d'animazione.

L'attesissimo sequel, in uscita a novembre, vede Auli'i Cravalho e Dwayne Johnson riprendere i ruoli di Vaiana e del semidio Maui dell'amato primo film. La storia doveva originariamente arrivare come serie sequel su Disney+, ma alla fine ha assunto la forma di un film per le sale cinematografiche.

Oceania 2: prima immagine

Secondo Deadline, il trailer di Oceania 2 ha totalizzato 178 milioni di visualizzazioni nelle 24 ore successive al suo debutto online, battendo i precedenti record detenuti da Inside Out 2, Frozen II - Il segreto di Arendelle e Gli Incredibili 2. Questo significa che è diventato il trailer più visto di un film d'animazione della Disney.

I numeri degli spettatori arrivano da YouTube, X (ex Twitter), TikTok, Instagram, Facebook e Snapchat. Oltre al numero sbalorditivo di visualizzazioni online, il trailer è stato accolto in modo prevalentemente positivo e ha suscitato entusiasmo per il sequel in arrivo.

Disney ha bisogno di un nuovo successo

Il record di spettatori del trailer di Oceania 2 è di buon auspicio per la sua performance al box-office, un segno positivo per la Disney dopo che i suoi film d'animazione hanno faticato al botteghino negli ultimi anni, in particolare per le uscite programmate nel Giorno del Ringraziamento.

Wish è il film Disney col peggior punteggio su Rotten Tomatoes degli ultimi 18 anni

Frozen II, uscito nel 2019 in occasione della festività americana, ha ottenuto risultati eccezionali, generando oltre un miliardo di dollari al box-office mondiale. I cinema sono rimasti chiusi a causa della pandemia di Covid-19 durante lo stesso periodo del 2020 e le uscite successive del periodo 2021-2023 sono state tutte inferiori alle aspettative. L'ultima delusione era arrivata da Wish, capace di incassare solo 255 milioni di dollari.