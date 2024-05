Oceania 2: Vaiana è cresciuta e torna nello spettacolare trailer del sequel Disney

Disney ha diffuso in streaming il teaser trailer di Oceania 2, che vede Vaiana tornare assoluta protagonista anni dopo il successo planetario del primo capitolo, uscito ormai nel lontano 2016.

Oceania 2 riunisce Vaiana e Maui, dopo tre anni, per un nuovo grande viaggio insieme a un gruppo di improbabili navigatori. Dopo aver ricevuto un inaspettato richiamo dai suoi antenati, Vaiana deve viaggiare verso i lontani mari dell'Oceania e in acque pericolose e dimenticate per un'avventura diversa da qualsiasi cosa abbia mai affrontato.

Il film d'animazione è diretto da David Derrick Jr., Jason Hand e Dana Ledoux Miller, e prodotto da Christina Chen e Yvett Merino, con le musiche delle vincitrici del Grammy Abigail Barlow ed Emily Bear, del candidato al Grammy Opetaia Foa'i e del tre volte vincitore del Grammy Mark Mancina.

Il sequel di Oceania era stato originariamente concepito come una serie Disney+, ma pare che i dirigenti dello studio siano rimasti così colpiti dal lavoro svolto dallo sceneggiatore e regista David G. Derrick Jr. sugli episodi iniziali che hanno deciso di riconcepire l'intero progetto in un unico film per il grande schermo.

A che punto è il live-action?

Come saprete, è attualmente in lavorazione anche il remake live-action di Oceania, la cui uscita è attualmente prevista per il 2026. Dwayne Johnson tornerà nel ruolo di Maui, ma Cravalho durante un'intervista ha spiegato che non riprenderà i panni del suo personaggio.

Oceania 2 doveva essere una serie animata, ecco perché è diventato un film

The Rock ha recentemente rivelato che è stata scritturata per il ruolo una nuova attrice, ma non è ancora stata annunciata ufficialmente. "Una delle cose più emozionanti è stata trovare la nostra Vaiana. Non posso ancora dirvi di chi si tratta, ma la ricerca è stata molto emozionante".